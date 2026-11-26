MacBook Air : nouveau design et écran OLED ! Oui mais...
Par Laurence - Publié le
Après avoir profondément remanié ses MacBook Pro cette année, Apple pourrait s’attaquer à son ordinateur portable le plus populaire. Selon Mark Gurman (Bloomberg), le MacBook Air devrait bénéficier d’une importante refonte en 2027 ou 2028, avec notamment le passage à un écran OLED. Mais il faudra encore patienter un peu !
En effet, dans son dernier podcast, Mark Gurman est revenu sur les projets d’Apple concernant ses ordinateurs portables les plus abordables. Dans un premier temps, elle devrait renouveler ses MacBook Air au début de l’année 2027, en année 2027, en leur intégrant une puce M6.. Ces derniers devraient être présentés aux côtés du MacBook Neo 2, sans pour autant bénéficier de changements esthétiques majeurs.
En revanche, une refonte plus importante serait envisagée pour la fin de l’année 2027 ou courant 2028. Et parmi les nouveautés à l’étude figurerait notamment l’intégration d’une dalle OLED.
Pour rappel, la dernière véritable refonte esthétique du MacBook Air remonte à 2022, avec l’arrivée de la puce M2. Apple avait alors abandonné la silhouette effilée qui caractérisait son ordinateur portable depuis de nombreuses années, au profit d’un châssis à l’épaisseur uniforme, reprenant certains codes esthétiques des MacBook Pro.
Cette génération avait également inauguré un écran Liquid Retina plus lumineux, une encoche pour accueillir la webcam ainsi que le retour du port de charge MagSafe. En 2023, Cupertino avait étoffé sa gamme avec un modèle de 15 pouces. Depuis, les évolutions ont essentiellement concerné les composants internes, sans véritable changement de design.
La principale interrogation concerne évidemment le positionnement tarifaire de ce futur MacBook Air. Apple vient tout juste d’introduire la technologie OLED sur ses nouveaux MacBook Pro, dont les prix débutent à 2 899 dollars aux États-Unis. À titre de comparaison, le MacBook Air est actuellement commercialisé à partir de 1 299 dollars.
Si l’OLED présente de nombreux avantages en matière de contraste, de profondeur des noirs ou encore de finesse des dalles, son coût de fabrication demeure également un paramètre important. Pour préserver l’écart tarifaire entre ses différentes machines, Apple pourrait ainsi commercialiser un MacBook Air OLED plus onéreux, tout en conservant au catalogue des configurations équipées d’un écran LCD. Il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse à ce stade.
Avec l’arrivée du MacBook Neo et la montée en gamme des MacBook Pro, Apple dispose désormais de davantage de latitude pour faire évoluer son MacBook Air. L’intégration d’un écran OLED pourrait constituer un argument intéressant pour les utilisateurs souhaitant bénéficier d’une meilleure qualité d’affichage sans avoir nécessairement besoin de la puissance d’un MacBook Pro.
Mais tout dépendra évidemment du surcoût demandé par Cupertino. Le MacBook Air a précisément construit son succès sur son équilibre entre performances, mobilité, autonomie et prix. Et vous, seriez-vous prêts à débourser quelques centaines d’euros supplémentaires pour un MacBook Air OLED ?
Un MacBook Air M6 pour patienter
En effet, dans son dernier podcast, Mark Gurman est revenu sur les projets d’Apple concernant ses ordinateurs portables les plus abordables. Dans un premier temps, elle devrait renouveler ses MacBook Air au début de l’année 2027, en année 2027, en leur intégrant une puce M6.. Ces derniers devraient être présentés aux côtés du MacBook Neo 2, sans pour autant bénéficier de changements esthétiques majeurs.
En revanche, une refonte plus importante serait envisagée pour la fin de l’année 2027 ou courant 2028. Et parmi les nouveautés à l’étude figurerait notamment l’intégration d’une dalle OLED.
Le MacBook Air est l’ordinateur le plus populaire d’Apple, et la firme doit régulièrement le renouveler. Je m’attends donc à ce que cette importante refonte du MacBook Air intervienne en 2027 ou 2028. Et je pense que l’OLED fera partie de la réflexion.Dans ses précédentes publications, le journaliste de Bloomberg privilégiait toutefois davantage l’année 2028.
Un design qui remonte à 2022
Pour rappel, la dernière véritable refonte esthétique du MacBook Air remonte à 2022, avec l’arrivée de la puce M2. Apple avait alors abandonné la silhouette effilée qui caractérisait son ordinateur portable depuis de nombreuses années, au profit d’un châssis à l’épaisseur uniforme, reprenant certains codes esthétiques des MacBook Pro.
Cette génération avait également inauguré un écran Liquid Retina plus lumineux, une encoche pour accueillir la webcam ainsi que le retour du port de charge MagSafe. En 2023, Cupertino avait étoffé sa gamme avec un modèle de 15 pouces. Depuis, les évolutions ont essentiellement concerné les composants internes, sans véritable changement de design.
L’OLED, mais à quel prix ?
La principale interrogation concerne évidemment le positionnement tarifaire de ce futur MacBook Air. Apple vient tout juste d’introduire la technologie OLED sur ses nouveaux MacBook Pro, dont les prix débutent à 2 899 dollars aux États-Unis. À titre de comparaison, le MacBook Air est actuellement commercialisé à partir de 1 299 dollars.
Si l’OLED présente de nombreux avantages en matière de contraste, de profondeur des noirs ou encore de finesse des dalles, son coût de fabrication demeure également un paramètre important. Pour préserver l’écart tarifaire entre ses différentes machines, Apple pourrait ainsi commercialiser un MacBook Air OLED plus onéreux, tout en conservant au catalogue des configurations équipées d’un écran LCD. Il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse à ce stade.
Qu’en penser ?
Avec l’arrivée du MacBook Neo et la montée en gamme des MacBook Pro, Apple dispose désormais de davantage de latitude pour faire évoluer son MacBook Air. L’intégration d’un écran OLED pourrait constituer un argument intéressant pour les utilisateurs souhaitant bénéficier d’une meilleure qualité d’affichage sans avoir nécessairement besoin de la puissance d’un MacBook Pro.
Mais tout dépendra évidemment du surcoût demandé par Cupertino. Le MacBook Air a précisément construit son succès sur son équilibre entre performances, mobilité, autonomie et prix. Et vous, seriez-vous prêts à débourser quelques centaines d’euros supplémentaires pour un MacBook Air OLED ?