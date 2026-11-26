Qu’en penser ?



Avec l’arrivée du MacBook Neo et la montée en gamme des MacBook Pro, Apple dispose désormais de davantage de latitude pour faire évoluer son MacBook Air. L’intégration d’un écran OLED pourrait constituer un argument intéressant pour les utilisateurs souhaitant bénéficier d’une meilleure qualité d’affichage sans avoir nécessairement besoin de la puissance d’un MacBook Pro.



Mais tout dépendra évidemment du surcoût demandé par Cupertino. Le MacBook Air a précisément construit son succès sur son équilibre entre performances, mobilité, autonomie et prix. Et vous, seriez-vous prêts à débourser quelques centaines d’euros supplémentaires pour un MacBook Air OLED ?