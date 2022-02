VE : un autre sous-traitant d'Apple se met aux véhicules électriques

Le Chery eQ5, un petit SUV électrique chinois

Assembleur des AirPods mais aussi plus récemment des iPhone , la firme multiplie les investissements ces dernières années. Ce matin, on apprend que, un constructeur de véhicules électriques chinois;Avec une capitalisation de 1,7 milliard sur les 3 prochains mois, ce nouveau duo affiche son sérieux, bien que, assurant l'assemblage des véhicules. Avec une production de 270 000 voitures électriques vendues environ 15 000€, Chery n'est pas un débutant en la matière. Rappelons d'ailleurs que le constructeur a écoulé près de 700 000 automobiles en 2010, et se, ce qui laisse la porte ouverte à une éventuelle collaboration avec la Pomme. Le projet d'Apple Car reste néanmoins très flou pour le moment, certains estimant que la Pomme travaille essentiellement sur la partie software, tandis que d'autres évoquent la sortie d'un véhicule 100% Apple d'ici la fin de la décennie.