Une cyberattaque force Toyota à fermer ses usines au Japon

renforcer la chaîne d'approvisionnement et ferons tout notre possible pour livrer les véhicules à nos clients dès que possible. Nous nous excusons auprès de nos fournisseurs et clients concernés pour les inconvénients que cela pourrait causer.

une enquête approfondie serait menée

La firme d'Aichi a ainsi signalé qu'un de ses plus importants fournisseurs de composants électroniques et de plastique (Kojima Industries, rien à voir avec Metal Gear) a été touché par une attaque informatique, forçant le constructeur à fermer 28 chaînes de montage dans 14 usines et à produire 13 000 véhicules de moins que prévu. Le porte-parole de la société a déclaré que la firme continuera à travailler avec les fournisseurs pourDans le contexte actuel, le fantôme de la Russie plane sur toutes les cyberattaques et. Cette fermeture d'usines est une nouvelle épine dans le pied du géant japonais dont la production est déjà limitée par la pénurie de composants.