CarPlay (iOS 15.4) gère les itinéraires électriques avec la Mustang Mach-E

Par ici notre test du BMW iX !

« Ford a travaillé avec Apple pour développer les communications entre le véhicule et l'appareil Apple. Cependant, le niveau de la batterie ne sera mis à jour que lorsque l'appareil Apple se connectera au Mustang Mach-E via CarPlay. »

• Les modèles 2022

• Les modèles 2021 avec les versions : 21281_PRODUCT.244, 22028_PRODUCT.358, 22034_PRODUCT.364

Par ici notre test de la Mustang Mach-E ! (Avec Driss)

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Sur le même sujet :

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

En effet, avant un long trajet et devant le peu de bornes rapides sur route et autoroute (comparé au nombre de stations services),Pour cela, il faut être capable d'anticiper les consommations inhabituelles, les températures, le dénivelé et la disponibilité ou encore la puissance des bornes.Quelle ne fut pas notre surpriseMême chose chez Peugeot ou encore BMW, y compris sur le dernier iX, un comble à plus de 150 000€ ! Quant aux autres, que ce soit Audi/Porsche, Volkswagen, ou même Ford, il y a certes un planificateur, mais il se montre peu efficace : manque d'anticipation, méconnaissance du réseau de charge, calculs approximatifs... Bref, difficile de se fier à ces systèmes., qui permet de planifier un trajet avec Maps. Mais la vraie nouveauté, c'est évidemment la capacité de la voiture à fournir en temps réel des informations électriques, comme la charge de la batterie et peut-être même la consommation électrique -comme elle le fait déjà pour le signal GPS ou encore la luminosité ambiante. BMW serait aussi de la partie. On ne connait en effet pas tous les détails de ces données, mais l'on imagine que Ford a du lâcher du lest pour que le système d'Apple se montre performant.pour proposer des apps concurrentes -aujourd'hui, seul Apple Map est répliqué sur les tableaux de bords (le second écran sous le volant) de certains modèles comme BMW ou Volkswagen.Les véhicules compatibles sont :