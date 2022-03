Concurrence : OVH attaque Microsoft devant la Commission Européenne

en abusant de sa position dominante, Microsoft porte atteinte à la concurrence loyale et limite le choix des consommateurs sur le marché des services de cloud computing (informatique dématérialisée)

D’après, le Français accuse l'Américain d’La plainte a été déposée au cours de l'été dernier par trois sociétés européennes auprès de la(hop directement sur le bureau de Margrethe Vestager !)Dans un document transmis à l'AFP,Et l'entreprise hexagonale se veut des plus directe, et reproche(Office en tête) qui rendrait l’utilisation plus onéreuse des clouds concurrents. L’entreprise évoque également certains soupçons, selon lesquels les produits Microsoft fonctionneraient moins bien sur ces derniers.Pour rappel, Redmond a fait l'objet des, dont une déposée paren 2020, l'accusant de vendre son propre système de visioconférence, Teams, avec Office. Ou encore, estimant que la vente groupée de OneDrive avec le système d’exploitation Windows est un abus de position dominante