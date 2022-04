Le concessionnaire Chopard va installer des bornes rapides en ville (1e à Ecully)

Ce partenariat va dans le sens d'une réduction des émissions de CO2 issues des transports, celles de particules fines ou de dioxyde d'azote dans les principales agglomérations françaises. Il participe également à la mise en place des zones à faibles émissions dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants à la suite de l'adoption de la loi Climat et Résilience.

Les habitudes de nos clients évoluent, nos concessions doivent devenir des hubs de services à haute valeur ajoutée. Pouvoir recharger rapidement son véhicule avec un parc automobile qui s'électrifie à toute vitesse devient une priorité pour contribuer largement à la mobilité. La signature d'un partenariat avec Electra constitue également une réelle opportunité pour nos concessions de générer de nouveaux services avec les électromobilistes circulant dans leur secteur,

Quels badges/apps pour votre voiture électrique ? Réponse, en DS3 Crossback E-Tense !

Même si les charges lentes se développement doucement,: taxis, VTC, autopartage, départ en vacances, transit... aujourd'hui, la majeure partie des stations ad-hoc se trouvent sur les autoroute., aucune dans l'hyper-centre et dans les autres communes du Grand-Lyon. Heureusement, les choses évoluent et certains concessionnaires, qui possèdent souvent déjà le foncier, y voient ici une opportunité pour attirer des clients et satisfaire les actuels, via des bornes directement disponibles sur le site., et qui s'est allié à Electra pour le déploiement de stations de recharge rapide de véhicules électriques dans ses concessions. Le groupe va ouvrirpour les bornes les plus rapides. Un premier hub à Lyon (Smart Ecully) ouvrira ses portes en mai 2022., ce qui reste dans la moyenne des bornes rapides (Tesla, Total, Fastned...), alors que Ionity ne propose ces tarifs qu'avec un abonnement mensuel assez salé. Le paiement se fait via une app, carte bancaire ou badge de recharge -moyennant du roaming pour certains.précise le groupe.explique