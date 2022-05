Quatre nouveaux casques VR chez Meta d'ici 2024 (dont le projet Cambria)

un Chromebook pour le visage

Après un premier modèle de casque VR autonome Oculus Quest en mai 2019 et une seconde itération en octobre 2020,. C'est en tout cas ce qu'indiquent les sources de nos confrères de The Information qui évoquent une feuille de route comptant pas moins de quatre modèles différents prévus d'ici 2024.(les sources indiquent un tarif de 799 dollars, soit nettement plus cher que le Quest 2 actuellement commercialisé à partir de 349,99 euros (et désigné en interne sous le nom de code Arcata), et une nouvelle génération de ce modèle (nom de code Funston) serait déjà en préparation pour 2024. La définition du casque serait assez élevée pour taper et lire du texte confortablement, permettant de rédiger des mails ou de faire de la programmation en VR, fonctionnerait sous Android et disposerait de la puissance d'un ordinateur portable bas de gamme () Le casque serait également capable d'offrir la réalité mixte (à l'aide des caméras) en couleur (le Quest 2 le permet, mais en monochrome), une meilleure autonomie grâce à une batterie plus importante et placée à l'arrière du casque afin d'améliorer le confort, ainsi que le suivi des mouvement des yeux (rendu fovéal ?) et des expressions faciales pour les afficher en temps réel sur l'avatar.. Meta devrait également compléter son catalogue en 2024 avec des lunettes de réalité augmentée (projets Nazare et Hypernova) ainsi qu'un bracelet connecté permettant de contrôler des lunettes AR en analysant le mouvement des muscles.