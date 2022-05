Fitness+ : un petit tour dans les coulisses du studio !

Nous avons passé beaucoup de temps à innover et nous allons continuer à grandir. Nous sommes vraiment attachés à cette volonté d'accueillir le plus grand nombre de personnes possible, quel que soit l'endroit où elles en sont dans leur parcours de remise en forme.

Nous avons toujours pensé à quoi pourrait ressembler un service comme celui-ci s'il était construit autour de l'Apple Watch. Nous avons donc continué à nous pencher sur beaucoup de données que nous avons apprises avec l'Apple Watch, à savoir que les gens recherchait quelque chose qui ne soit pas intimidant mais amical et motivant.

seuls face à la caméra

Jessica Skye pendant un cours de yoga

Même si le service sportif d'Apple s'enrichit régulièrement de nouveaux thèmes ou contenus, avec dernièrement des exercices dédiés aux jeunes mamans ou aux femmes enceintes.Pour autant, il a quelque peu levéqui revient régulièrement aux keynotes ou aux Special Events pourson service. Une faveur également accordée àAinsi le Vice-président d'Fitness+ évoqueIl faut dire que cet entraineur des célébrités a également participé à la création du Nike+ Run Club et de l'application Nike Training Club lancée en 2013.Ce processus, qui aurait commencé il y a près de cinq ans, s'inscrit également dans le souhait, qui collait à la montre depuis sa sortie, et d'en faire un, comme le montre les anneaux d'activité. Et bien évidemment de tirer profit du nombre de propriétaires de l' Apple Watch (plus de 100 millions à ce jour).Pour ses enregistrements, Apple dispose. A cela, s'ajoute une logistique maitrisée et une importante équipe œuvrant dans les coulisses, même si les profs donnent l'impression d'êtreRappelons que le serviceau moins une Apple Watch Series 3 sous watchOS 7.2, couplée avec un iPhone 6s ou plus récent sous iOS 14.3 minimum, un iPad sous iPadOS 15, ou une Apple TV HD ou 4K sous tvOS 15. Rappelons que Fitness+ est disponible en tant qu'(Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et iCloud+ avec 2 To de stockage), qui est arrivé très discrètement lundi dernier ! Désormais,