Pénuries et délais de livraison : un site "traque" les bateaux de Tesla (bientôt d'Apple ?)

Zéro Covid

Glovis Splendor

Sur le même sujet :

Par ici notre test de la Tesla Model 3 2022 60kWh !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

C'est le cas pour l'huile, les MacBook Pro mais aussi les voitures -la plupart des constructeurs affichent désormais des délais dépassant parfois une année !, ce qui devient un vrai casse-tête dans certaines entreprises. Par exemple, une grande chaîne de TV nous disait toujours attendre ses MacBook Pro 16" depuis la fin 2021 !-ce qui explique pourquoi les ventes sont au plus bas certains mois. C'est le cas de Tesla, qui importe ses Model 3 et Model Y principalement de l'usine chinoise de Shanghai, malheureusement coupée du monde suite à la politiquemenée dans le pays. Elon Musk a toutefois réussi a reprendre l'activité ces dernières semaines, ce qui devrait débloquer (un peu) la situation.Des petits malins se sont donc amusés à, afin d'être prévenu lorsqu'ils quitteront l'usine ad-hoc.On peut d'ailleurset qui ne devrait plus tarder à quitter le port de Shanghai.: Cupertino utilise surtout le transport aérien pour ses produits, qui sont répartis chez différents transporteurs (DHL, FedEx, UPS...). En revanche, dès que votre iPhone Mac Studio et autre MacBook Pro 16" quitte l'usine, vous recevez un lien de suivi très précis -ce n'est pas toujours très fiable, mais c'est mieux que rien !