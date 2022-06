Tesla : de meilleures caméras et le retour des radars pour la conduite autonome ?

pour l'année prochaine

Même si, les vidéos qui circulent ici et là montrent que laisser les commandes à la voiture dans toutes les situations n'est pas encore possible, bien que le logiciel (il faut le reconnaitre) est sans doute l'un des plus évolués du marché.Pilier de la conduite autonome, le hardware n'a cessé d'évoluer chez Tesla.. Récemment, Elon Musk était allé jusqu'à supprimer ces derniers des véhicules de série (c'est le cas actuellement sur les modèles produits depuis fin 2021), l'ensemble des fonctionnalités de conduite et de sécurité étant désormais gérées par des caméras -la fameuse. Musk a-t-il finalement changé d'avis ? En effet, Tesla vient d'enregistrer auprès de la FCC. Difficile toutefois d'en tirer la moindre conclusion, les demandes de certification ne débouchant pas forcément sur une application commerciale.Autre information de taille, Tesla et Samsung auraient signé un accord de plusieurs milliards de dollars autour de capteurs haute résolution, au nez et à la barde de LG Innotek et Primax Electronics qui étaient également sur les rangs -mais qui garderaient encore 20% des besoins du constructeurs., pour ainsi permettre de mieux appréhender la conduite autonome, la dashcam, les fonctions de sécurité ou encore le fameux mode sentinelle pour surveiller son véhicule.Reste la question de la rétro-compatibilité de tout ce matériel :, vendue entre 7000 et 1000€ ? Tesla a souvent proposé des mises à jour hardware (pas toujours gratuites d'ailleurs) pour faire évoluer ses voitures, mais changer les radars et les caméras s'annonce complexe et coûteux, d'autant que toute la chaîne devra être remplacée -multiplier par 4 le nombre de megapixels impose des calculateurs plus performants.