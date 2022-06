La première carte microSD 1,5 To au monde chez Micron

Le géant américain du stockage Micron, maison mère de Lexar et Crucial,. La carte microSD i400 (SD 3.0 UHS-1, Classe 10, performances applicatives A2) embarque de la mémoire flash maison NAND 3D à 176 couches (mais le constructeur ne précise pas les débits) et a été conçue pour offrir une qualité professionnelle et proposer une endurance de haut vol, garantissant 5 ans d’enregistrement en continu et un temps moyen avant défaillance de deux millions d'heures. La nouvelle carte microSD de Micron devrait rapidement être commercialisée sous ses différentes marques à un tarif encore inconnu. Si vous avez besoin immédiatement d'une carte affichant une grosse capacité, ce modèle SanDisk 1 To est actuellement en promotion à 150,57€