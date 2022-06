Voici les photos de l'adaptateur réseau d'Apple (Adieu, espoir du retour des bornes AirPort ?)

For Development Use Only

Retrouvez notre test des Orbi Wi-Fi 6E

Le boitier en question dispose d'un port Ethernet Gigabit de chaque côté, d'un bouton et d'un port USB-C. Deux QR codes (l'un mène à un numéro de série et l'autre est inactif, du moins pour le commun des mortels) sont appliqués sur l'appareil, et son design ainsi que la mentionne laissent que peu de doute sur son usage,. L'appareil pourrait ainsi servir à fournir une connexion réseau filaire à un périphérique qui en serait dépourvu, ou à diagnostiquer un souci.La présence de 32 Go de stockage, de 1,5 Go de RAM, d'un firmware (19F47) correspondant à une build d'iOS 15.5 et d'un NDA (pour Non-Disclosure Agreement, ou accord de non divulgation) demandé par Apple jusqu'en novembre prochain(faible), qui pourraient avoir un intérêt sur le marché actuel, particulièrement si Apple décide de fournir des modèles performants (Wi-Fi 6E) et permettant d'établir un réseau maillé efficace. Un tel dispositif serait toutefois certainement vendu à prix d'or par Cupertino, les autres constructeurs proposant des modèles Wi-Fi 6E Mesh dépassant allégement les 1 000 euros.