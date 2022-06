Polestar : l'intégration de CarPlay est plutôt réussie ! (+ des apps vidéo en approche)

Par ici notre test de la Polestar 2 !

La concurrente directe de la Model 3 -mais interdite de vente directe en France-. Or la validation a pris bien plus de temps que prévu, et CarPlay arrive donc en même temps que chez Renault et sa Megane E-Tech -qui vient, elle, de sortir- également sous Android.Comme vous pouvez le voir,du véhicule, ni la climatisation. Un petit raccourci situé en haut de l'écran permet également de revenir rapidement à CarPlay, bien pratique ! L'ensemble se montre plutôt réactif pour le moment.En outre,(YouTube, Netflix) une fois qu'elles seront validées. D'autres fonctions, comme une meilleure mesures des performances et des G pour les véhicules équipés du Pack Performance, une gestion plus fine du planificateur de, une meilleure charge sans-fil pour les iPhone (qui avait tendance à buguer lors de nos essais)... bref, une belle mise à jour, dont le détail est disponible sur cette page , dont le seul vrai défaut relevé face à la Model 3, fut la consommation électrique. Cependant, une versionplus efficiente est sortie depuis quelques mois et se montre, cette fois, un peu plus autonome sur autoroute.