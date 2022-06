Elon Musk estime que la presse est trop complaisante avec les marques

peut-être investir dans la publicité

traditionnel

Cela parait évident que si un journaliste critique General Motors juste à côté d'une pub pour General Motors, vous allez avoir un responsable marketing qui va vous appeler et dire... "Mais pourquoi avez-vous fait cela ?"

Interrogé sur le sujet, Elon Musk a déclaré avec une certaine ironie, qu'il devraitet la suite est assez étonnante. Le patron de TeslaEt Musk d'estimer quequi n'a pas été assez tendre avec le constructeur.Voilà une sortieet d'exclusivités bien ciblées.: si les annonceurs sont souvent les mêmes que les produits testés -que ce soit dans la tech, l'automobile ou peu importe le domaine-Mais il est vrai qu'avec certaines marques, notamment les plus en vue,, qui ne sont alors plus conviés à certaines présentations par exemple ou à qui on ne prête plus forcément les produits. Tout cela se traduit donc souvent par des retombées financières en moins, ce qui n'est pas anodin pour certains journaux.