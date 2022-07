Starlink propose sa connexion par satellite pour les bateaux (à 5 000$ par mois)

Avant et après le passage à Starlink

Après avoir proposé une formule pour camping-cars en mai dernier (634 euros pour le matériel puis 124 euros par mois sans engagement),(Starlink fournit une carte montrant que les eaux côtières d'une grande partie des États-Unis, de l'Europe (sauf la Norvège, la Suède et la Finlande), de l'Australie, du Brésil, du Chili, et du sud de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande sont couvertes).Evidemment, ce service ne sera pas donné puisqu'il faudra débourser 10 000 dollar pour le matériel (adapté pour une connexion lors des déplacements en mer, et pour résister aux conditions particulières de l'exercice et aux intempéries) et 5 000 dollars par mois sans engagement.. La solution Starlink Maritime est d'ailleurs désormais mise à profit sur la flotte SpaceX tout en permettant à la firme d'augmenter les débits de 5900% -et donc d'obtenir des images plus nettes des fusées, voir cliché ci-dessous- tout en réduisant les coûts de 70% par rapport à la solution tierce précédente. Personnellement, je vais de ce pas en équiper mon pédalo.