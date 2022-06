Starlink (internet par satellite) reçoit une nouvelle autorisation d'exploitation en France

Les contributions à cette consultation publique ont notamment fait ressortir l'intérêt du service Starlink pour développer la connectivité des +zones blanches+ mobiles ou mal desservies par les réseaux fibrés .



Par ailleurs, la société Starlink a sollicité des autorisations d’utilisation de fréquences liées à une station terrienne (Gateway) contribuant au fonctionnement du réseau. Ces fréquences sont utilisées pour permettre au satellite de se connecter au réseau terrestre. Les décisions d’autorisations relatives à cette demande sont également publiées ce jour.

L'Arcep, régulateur français des télécoms, a annoncé l'attribution d'une nouvelle autorisation suite à une consultation publique.avait reçu l’aval de l’Autorité pour proposer une connexion internet haut débit par satellites partout en France, notamment dans les zones rurales (les fameuses zones blanches). Avec cette autorisation d'exploitation, elle avait accordé les fréquences des petits terminaux (dans les bandes de fréquences 10,7-12,75 GHz et 14-14,5 GHz), pourLe Conseil d'état avait été saisi par les associations environnementales Priartem et Agir pour l'environnement, et avait annulé la décision de l'Arcep., alors même que cette décision était susceptible d'avoir une incidence importante sur le marché de la fourniture d'accès à internet à haut débit, et d'affecter les utilisateurs.Pour rappel, dans une décision du 9 février dernier publiée en avril,, pour relier ses satellites à ses utilisateurs finaux français. En réponse, le gendarme des télécoms avait ouvert unesur l'utilisation de fréquences hertziennes par l'internet d'Elon Musk.