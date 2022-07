Apple continue de sillonner la France pour mettre à jour Plans !

Ici à Rennes

Ici à Combronde

Pendant l’été -même sous une forte chaleur- Cupertino continue de faire tourner ses véhicules Apple Maps dans le monde entier, afin d'améliorer le logiciel de cartographie et d'affiner ses données.Deux de nos lecteurs, Nicolas et Simon, en ont d'ailleurs repéré à Rennes et à Combronde dans le Puy-de-Dôme., ces voitures (généralement des Subaru Impreza) sont équipées de caméras à 360 degrés et de LIDAR pour créer des images des rues de nos villes, voire, plus simplement affiner les rendus de Vue à 360°.Rappelons que depuis let aussi à Monaco. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder à unedu réseau routier ou des transports en commun. En outre, l'application entend concurrencer plus sérieusement Google Maps, en offrant une meilleure expérience de navigation. On trouve ainsi des fonctionnalités améliorées, comme la(Look Around en VO) l'équivalent dede Google. Mais cette dernière n'est pas encore disponible partout dans l'Hexagone (Paris, Bordeaux...).Parmi les autres nouveautés, on notera le guidage en langage naturel, avec des indications plus fluides et plus précises comme des informations de circulation en temps réel. Les, mais assez aléatoirement et avec quelques ratés pour certaines.Autre nouveauté très pratique, il est désormais, d'un simple geste ou via Siri (Partage de l’heure d’arrivée). Ces derniers peuvent alors suivre le trajet et recevoir une estimation actualisée en cas de retard, très pratique si on est coincés dans les bouchons.