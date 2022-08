Faute d'acheteurs, Snap sonne le glas de son drone Pixy

l'arrêt du développement du projet s'inscrit dans une redéfinition plus large des priorités des ressources de l'entreprise

En avril dernier,sortait enfin un nouveau produit des mois (années ?) après ses lunettes Spectacles, un petit drone de poche, dénommé Pixy.En effet, moins de quatre mois après son lancement, Evan Spiegel (CEO de Snapchat) vient d'annoncer que. Dans un jeu de questions-réponses , il a également précisé que. Ce dernier continuera d'être commercialisé sous sa forme actuelle et en quantité limitée (jusqu'àdonc).Pour rappel, ce drone à selfie arborait un(un peu cher il faut le dire). De forme rectangulaire et jaune, il permettait de prendre des photos à distance, en volant autour de son utilisateur. Mais on lui reprochait son bruit, son instabilité et sa très faible autonomie.Mais cette décision peut aussi être en lien avec les résultats catastrophes présentés en juillet et la nécessité de se redresser...