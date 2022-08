Il risque 10 ans de prison pour avoir volé des données sur l'Apple Car

Connue pour son culte du secret, Apple n'hésite pas à gérer ses équipes d'une main de fer pour éviter toute fuite à la concurrence. Ainsi, un ex-salarié Xiaolang Zhang vient de plaider coupable de vol de secrets commerciaux. Ayant quitté Apple pour la start-up chinoise XMotor, il est. En 2015, il a en effet conçu et testé des cartes de circuits imprimés pour analyser les données des capteurs, et, de fait, a eu accès aux bases de données internes sécurisées et confidentielles d'Apple.. En plus de jusqu'à 10 ans de prison (aux USA), Zhang pourrait avoir à payer jusqu'à 250 000 dollars d'amendes.