Apple abandonne son siège au conseil d'administration de Didi Global (VTC chinois)

décision stratégique

. On avait d'ailleurs aperçu à plusieurs reprises Tim Cook avec la présidente Jean Liu, lors de ses déplacements en Chine. Mais aujourd'hui tout semble différent et. Cette décision apparait sur fond de difficultés économiques et de crise mondiale. En outre, la société chinoise a du mal à revenir à la croissance après des séries d'amendes et de restrictions imposées par Pékin. Adrian Perica, vice-président du développement des entreprises d'Apple, vient donc de. Cette dernière, qui dirige la stratégie de fusions et acquisitions d'Apple, avait rejoint le conseil d'administration de Didi en 2016 après un investissement d'un milliard de dollars dans l'application. La décision a été décrite par Tim Cook à l'époque comme unequi aiderait Apple à mieux comprendre le marché chinois.