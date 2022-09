VE : Unreal Engine chez Ford, Lightyear 0 très aéro, Dacia Manifesto, Fiat 500 plus chère

Une Mustant sous Unreal Engine 3D !

Le constructeur n'a pas repris la dalle verticale de la Mustang Mach-E, mais bien unet très réussi graphiquement. Afin de maximiser la fluidité des animation, c'est rien de moins que l'Unreal Engine 3D qui a été utilisé, celui-là que l'on retrouve derrière Fortinite ou quantité de jeux AAA récents.sans-fil -ouf.pour limiter les frottements à haute-vitesse, et améliorer l'autonomie. Avec son prix stratosphérique (250 000€), la Lightyear 0 bat surtout le record du. Cela lui permet de placer une petite batterie (60 kWh) dans le châssis, tout en conservant une bonne autonomie (625Km WLTP), y compris sur autoroute, dixit le constructeur.Véritable succès pour Stellantis,En version de base (23,8 kWh), elle est désormais à 30 400 € et le modèle avec la grosse batterie (41kWh) passe à 33 900 €, 38 500 € en version très équipée LaPrima ! Voilà qui devient compliqué, notamment face à la MG4 , bien plus polyvalente et avec une meilleure autonomie.Pour terminer, voilà un ovni que personne n'attendait :Il ne s'agit que d'un concept, il n'a même pas de motorisation définie, pas vraiment d'écran non plus en dehors du compteur de vitesses, et l'ensemble parait bien dépouillé., aucune version de série ne devrait en sortir. Reste qu'avec une bonne batterie, et un prix digne de Dacia, il pourrait faire un carton dans certains pays où les besoin de 4x4 sont bien plus importants qu'en France.