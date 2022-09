VE : Jeep Avenger, My Ami Play, Ford E-Transit Custom et le tactile de Tesla

Une baby-jeep 100% électrique

vraie

vrai

Tesla sous le feu des critiques

distractions au volant

Pour les conducteurs qui ne sont pas familiers avec le véhicule, le concept de commande de la Tesla Model 3, logé dans un grand écran tactile, a obtenu le moins bon résultat avec l'évaluation [...] La commande de fonctions importantes pour la sécurité, telles que l'éclairage ou la modification du niveau d'essuie-glace, n'est possible que via l'écran tactile, ce qui entraîne de longs temps de commande et de recherche et donc un potentiel de distraction. En outre, le bouton des feux de détresse, de la même couleur que le ciel de pavillon, n'a été trouvé par aucun sujet sans indication préalable, à une exception près.

Une Ami plus connectée !

My Ami Play

Citroën Switch

My Ami Play

Ford E-Transit Custom : l'utilitaire connecté

Les chauffeurs-livreurs peuvent effectuer jusqu’à 200 arrêts et livrer 500 articles par jour, en respectant les délais. Delivery Assist (Assistance Livraison) permet de rationaliser chaque livraison en automatisant une partie du processus pour gagner du temps et renforcer la sécurité.

, ce sera donc l'Avenger qui ouvrira le bal cette année. Ce modèle reprend en fait la plateforme e-CMP de Stellantis/PSA, avec un moteur de 136 CV (celui de l'e208, de la DS3 E-Tense...) et sans doute sa batterie de 50kWh,un peu plus gros (52kWh ?) ou d'un moteur plus économe. Retrouvera-t-on de la charge à 11kW (AC) et 100kW (DC), comme chez Peugeot ? C'est probable aussi.La particularité de cette baby-jeep,, il y aura donc bien uneJeep électrique à transmission intégrale dès cette année. Le reste de la fiche technique sera dévoilée lors du Mondial de l’Automobile, le 17 octobre prochain. Précisons également que laet devrait intégrer une toute nouvelle plateforme, lui permettant d'offrir bien plus d'autonomie. Blocage d'essieu électrique (e-locker), gestion de la traction Jeep Selec-Terrain, protection sous le châssis... Ce sera sans doute le premierfranchisseur électrifié de la marque.Enfin,, avec ce gros SUV familial des centre-villes mais aux capacités off-roads bien réelles. Cette fois, Jeep annonce 600CV, le 0 à 60 mph en 3,5s et une autonomie de 640 km.Après la fameuse étude suédoise démontrant que nos bons vieux boutons n'avaient pas d'égal dans les interfaces tactiles, c'est au tour du Touring Club Suisse (TCS) aidé du le club allemand ADAC, de dénoncer les. n'imaginez pas que l'on parle ici de regarder Netflix, mais plutôt de régler la vitesse des essuie-glace depuis l'écran– deux véhicules équipés d'un système de commande basé sur un « contrôleur ». La VW Golf et la Dacia Sandero s'en tirent également très bien tandis que la Mercedes Classe A rejoint le bas du classement avec la Model 3.Après différentes carrosseries et autres autocollants ces dernières semaines, la petite citadine dévoile, un nouveau système d'info-divertissement intégré au smartphone.Via un boutonplacé sur le volant, ilqui rassemble les principales apps de la voiture : navigation, musique, radio, téléphone... L'idée est vraiment de poser son smarpthone sur le support central et de ne pas quitter les yeux de la route pour accéder à l'app du constructeur, seul écran tactile à bord. Le bouton sera de série sur les nouvelles Ami mais aussi commandable en ligne pour les modèles déjà vendus., mais le constructeur mise beaucoup sur la connectivité et l'efficacité.Ce modèle 100% électrique embarque-pas si mal, pour ce gros bébé à l'aérodynamique compliquée. La recharge grimpe à 125kW, ce qui permet de charger 80% en 40mn environ. Enfin, la charge lente est limitée à 11kW, soit une bonne nuit pour récupérer l'ensemble de la batterie.Mais ce van est surtout hyper connecté :pour y déposer un ordinateur lorsque le véhicule est à l'arrêt. Pompe à chaleur, système One-Pedal, il hérite de tous les raffinement des VE modernes, issus de l'univers de la Mach-E.Enfin, avec, il a été ultra optimisé pour les livraisons :Une fois activé, ce système se déclenche lorsque le conducteur se gare :. À son retour, le conducteur peut entrer et démarrer sans clé. Les feux de détresse vont s’éteindre et les fenêtres reprendre leur position initiale.