Essai BMW i4 (Partie 2) : les écrans, CarKey, l'app mobile et un intérieur léché !

Test de la BMW i4 40 : les écrans, CarKey, la connectivité et un intérieur léché !

Test de la BMW i4 40 : je la préfère à la Tesla Model 3 ?

Intérieur : entre iX Series 4

tablette

Encore quelques boutons physiques !

vrai

start/stop

Une connectivité exemplaires

A l'arrière, 2 vraies places... pas trois !

Des fonctions de parking avancées

Un iDrive 8, en attendant Android Automotive

onglets

Des compteurs efficaces

Une app mobile très complète

Bilan : on achète ?

problème

Si le constructeur a, on verra qu'il reste encore du chemin à parcourir pour venir taquiner Tesla ou les modèles sous Android. BMW se rattrape avecou encore des fonctions de parking (caméras 3D, auto-reverse) assez inédits.-en dehors de quelques inserts bleus inédits- et n'est pas non plus aussi futuriste que celui du iX. Pour autant, les assemblages sont exemplaires, les matériaux de qualité, bien que le plastique reste très présent, notamment au niveau de la console centrale.en impose immédiatement, d'autant qu'il intègre à lui seul des fonctions indispensables comme la climatisation ou la configuration du véhicule. Bien orientée pour le conducteur, la dalle centrale pêche en revanche sur une hauteur un peu faible, ce qui contraint les interfaces à afficher quantité de sous-menus -là où Renault, Ford, Tesla et les autres ont opté pour des dalles de 15 à 17", dans un format plusSi la mode est au tout-écran, façon Tesla, BMW conserve encore un grand nombre de commandes physiques. Malheureusement,. Bien fini, avec des commandes simples, une prise en main très agréable grâce à ses prises bien marquées et une taille idéale -c'est un vrai coup de coeur. Il ne masque pas trop l'écran juste derrière, même s'il ne reprend pas la forme octogonale du iX., avec unlevier, plutôt agréable pour les manoeuvre, mais avec un mode B (conduite à un pied) sur le côté : il faut tout le temps l'enclencher et ce n'est pas très pratique si l'on fait des manoeuvres. Autre source d'agacement, ce boutonhérité du thermique qui n'a aucune utilité sur une électrique. Tout cela impose une petite gymnastique à chaque entrée dans la voiture, là où Tesla, Volvo ou Polestar ont mieux compris l'intérêt de l'électrique, en supprimant toutes ces étapes.Partenaire de longue date d'Apple, BMW offre évidemment(1x USB A et 1xUSB C) pour la charge rapide ou encore une zone de charge sans-fil (une seule) qu'il est possible de masquer pour éviter d'attirer le regard. Cette zone de charge abrite aussi un port NFC pour démarrer la voiture avec la carte ou le téléphone/montre.On en avait déjà parlé dans la première partie du test , mais. Finalement, la clef physique n'a plus réellement d'utilité : vous pouvez partir avec votre iPhone et votre Apple Watch -tellement pratique pour la plage ou la piscine. Même Tesla n'a pas d'app sur le poignet ! J'aurais juste aimé une version Bluetooth/U1, qui évite de venir contre la portière pour l'ouverture ou le démarrage.et un espace de rangement supplémentaire se trouve sous l'accoudoir central. D'autres port USB sont également disponibles à l'arrière, bref,sur ces éléments que je trouve de plus en plus indispensables, même si le système de Tesla, avec sa double console Qi à l'avant, est un peu plus adapté à nos générations toujours connectées., mais en revanche, un rappel pour le son (changement de piste, volume...) se situe côté conducteur, alors que ce dernier possède déjà des commandes au volant. Il aurait été plus sage de les placer sur la droite, vers le passager ! D'autant que la bascule entre les différentes sources sonores via l'écran central est déjà assez complexe.Les panneaux de porte, les garniture, le sound-system... Après avoir tesla la Model 3, le gap avec l'américain est sans commune mesure en matière de finition.En revanche, on ne peut pas en dire autant de l'habitabilité ! En effet, l'i4 conserve. Elle est aussi peu confortable, à cause de l'accoudoir rétractable. On tiendra donc plutôt à 4 qu'à 5 sur de grands trajets, d'autant que l'espace aux jambes et en hauteur est correct, mais sans excès., ce handicap est plutôt bien compensé lors de la conduite. Par exemple, le système de caméra 360 est bien pratique, même si l'on ne peut pas zoomer et se déplacer à deux doigts, il faut utiliser des pré-réglages de vues.Autre fonction géniale,: vous n'avez qu'à gérer l'accélération et la voiture va retracer le parcours au centimètre près. Pas du tout gadget, elle permet de sortir d'une place de parking ou d'un sens-unique, d'une voie privée étroite... bref, c'est quand vous ne l'avez pas que vous comprenez la difficulté !Avec cette huitième version de l'iDrive, apparue avec l'iX, je m'attendais à une vraie révolution, maisLe problème de ce système conçu à l'ancienne, avec des icônes et des sous-menu à foison, et quelques widgets sur la page d'accueil, c'est queen passant par les réglages de conduite et autres programmations des charges électriques. Tout est modal, c'est à dire que chaque fonction occupe tout l'écran, sansentre les différents domaines : si l'on change le mode de conduite, l'écran précédent ne revient pas automatiquement devant le conducteur !, on ne va donc pas revenir sur chaque écran ici. Une fois la bête domptée, on s'en sort donc à peu près, surtout avec CarPlay qui comble un GPS d'un autre temps, mais n'apporte pas de planificateurs, ni de Netflix et autres jeux vidéo, qui sont légion chez Tesla. Il faudra donc attendre Android Automotive pour obtenir un système dans l'ère du temps, même si cet iDrive 8 reste quand-même d'un bon niveau de qualité dans l'ensemble : on peut tout à fait s'en accommoder au quotidien., mais pas réellement le contenu. A l'inverse,en passant par la consommation électrique, la lecture de panneau, la vitesse, la puissance de charge/décharge (en pourcentage).: on peut y placer la conduite semi-autonome (j'aime bien sur autoroute), l'odomètre, la carte (y compris le 2e écran de CarPlay), la musique.... Bien organisé, cet écran projeté dans le part-brise présente toutes les infos de conduite utiles (vitesse, lecture de panneaux, régulateur, GPS...) et même une carte bien détaillée. BMW aurait pu supprimer l'écran sous le volant et proposer un affichage plus vaste au centre, comme Tesla. Cela étant,, et le haut-de-gamme allemand aime bien proposer le choix à ses utilisateurs, plutôt que d'imposer des interfaces clivantes, a contrario d'Elon Musk ou d'Apple.Vous avez pu le voir dans la vidéo,à la dernière minute, contrairement à certaines marques.Positionnement, niveau de batterie, lancement de climatisation, programmation d'un départ, verrouillage, allumage des phares, klaxon...Elle vous envoie aussi des notifications régulière, pratique si la charge s'interrompt ou si vous avez oublié une fenêtre ouverte.Seul bémol,(il faut positionner le téléphone sur la portière) et la recherche de bornes et la programmation d'itinéraire est un peu chaotique (c'est lent et pas toujours facile à trouver).Enfin, sur ce type de véhicule,: il est certes possible de demander une vue externe de la voiture (ce qui est assez inédit), mais c'est statique, long et peu utile. Si quelqu'un vous poque ou vous raie une portière, vous ne saurez jamais qui c'est -Tesla le propose pourtant cela depuis des années !Je vais vous confier un secret : tous les journalistes auto qui ont testé la BMW i4 autour de moi... adorent cette voiture.: il y a généralement toujours un ou deux défauts rédhibitoires (autonomie, système intégré, efficience...).Il est vrai qu', malgré une base de thermique. Son système intégré et son app se distinguent avec certaines fonctions, comme CarKey et proposent une adaptation de CarPlay parmi les meilleures du marché. Je regrette un peu l'absence de planificateur d'itinéraire, mais cedevient plus marginal avec le nombre de stations désormais disponibles et surtout, avec une autonomie élevée.En fait, que ce soit pépère sur autoroute avec pilote auto, ou plus agité sur les petites départementales de montagne en mode sport, le plaisir au volant est indéniable. Et même pas besoin de la version 4x4 -certes plus rassurante-Certes, le coffre est assez vaste, et le hayon bien pratique, mais le sous-coffre est presque inexistant et l'absence de frunk à l'avant rend la gestion des câbles un peu casse-pied. En fait, l'i4 est surtout une berline 4 places qu'une vraie 5 places., et mieux vaudrait sans doute se tourner vers un iX1 voire un iX3. Mais pour un couple, avec un éventuel enfant, il s'agit de la combinaison parfaite entre plaisir de conduite et berline familiale.