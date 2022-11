Google et Renault renforcent leur partenariat (vers une assurance sur-mesure ?)

Une histoire qui roule depuis 2018

Software Defined Vehicle

Une analyse des données plus poussée

transformation numérique de bout en bout, de la conception de la voiture à son lancement sur le marché en passant par sa production

Une assurance sur-mesure ?

pilotes

(et même un peu plus, comme vous le verrez en conclusion).Les deux sociétés travaillent déjà main dans la main depuis 2018, ce qui a permis à Renault de proposer, entre autres, le système d'infodivertissement OpenR Link basé sur Android Automotive au sein de la Megane E-Tech, comme vous avez pu le constater dans notre vidéo (voir ci-dessous).Pour cette dernière, Renault et Google vont concevoir un jumeau numérique du véhicule (Digital Twin) s'appuyant sur l'intelligence artificielle afin de faciliter l'intégration en continue de services au sein du véhicule et la création de nouvelles applications, que ces dernières soient accessibles à bord du véhicule via Android Automotive, ou à l'extérieur via des applications dédiées sur smartphone. Le but étant bien entendu de pouvoir proposer des mises à jour et nouvelles fonctionnalités sous la forme d'options à la demande aux futurs clients, comme on le voit actuellement chez plusieurs constructeurs, comme Tesla ou BMW.Ce partenariat permettra également à Renault d'accélérer la, souhaité par Luca de Meo, dirigeant de Renault.(les deux firmes insistent évidemment sur la confidentialité préservée des données de l'utilisateur tout au long du processus),(stations de recharge préférées, trajets fréquents, prévisions des entretiens, diagnostiques en temps réel et maintenance prédictive)Renault et Google évoque également la possibilité(ce qui ne fera plaisir qu'aux conducteurs très consciencieux qui se verront proposer des tarifs plus doux, contrairement auxconducteurs plus nerveux qui pourraient voir leur facture s'envoler).