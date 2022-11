Les batteries EcoFlow RIVER 2 (moins de 1kWh) sont disponibles en France dès 299€

Rappel des capacités

RIVER 2

• 256 Wh

• 300 W (600 W avec le mode X-Boost )

• 5 ports

• 3,5 kg

• 299 €



RIVER 2 Max

• Sortie 512 Wh

• 500 W (1600 W avec le mode X-Boost )

• 9 ports

• 6 kg

• 599 €



RIVER 2 Pro

• 768 Wh |

• 800 W (1600 W avec le mode X-Boost )

• 7,8 kg

• 10 ports

• 799 € ( • 256 Wh• 300 W (600 W avec le mode X-Boost )• 5 ports• 3,5 kg• Sortie 512 Wh• 500 W (1600 W avec le mode X-Boost )• 9 ports• 6 kg• 768 Wh |• 800 W (1600 W avec le mode X-Boost )• 7,8 kg• 10 ports• 799 € ( à venir

Une charge très rapide

Le lancement de la série RIVER 2 renforce l'engagement d'EcoFlow en faveur d'une innovation significative qui résout des problèmes concrets

Avec les perspectives économiques et environnementales incertaines, nous souhaitons offrir une énergie propre et accessible à tous et partout. La série RIVER 2 d’EcoFlow rend cela possible, en proposant des solutions d'énergie pratiques, flexibles et abordables pour les activités de plein air ou lors de courant à la maison.

Des batteries durables

destinés à un usage plus ponctuel (recharge de drone, d'ordinateur etc.).Les prix sont de facto plutôt contenus :Autre atout de ces batterie,, ce qui permet de récupérer une bonne quantité d'énergie rapidement, via des panneaux solaires par exemple (3H) ou une charge sur le réseau.De facto, leur poids est assez contenu,, ce qui les rend hyper-transportables -idéales pour les vidéastes, par exemple ou si vous avez besoin de recharger votre drone, votre appareil photo ou même plusieurs tablettes en voyage.Tous les modèles offrent. En sortie, suivant les versions, vous avez 1, 2 ou 3 prises murales, de l'USB A (2 à 3), de l'USB C (1), une ou deux sorties DC5521., déclare Bruce Wang, PDG d'EcoFlow.Enfin,, les mêmes qu'utilise Tesla (et d'autres) pour leurs véhicules électriques. Ces modèles supportent mieux les températures compliquées, les grosses chaleurs, et peuvent être chargées à 100% sans aucun souci.Avec 3 000 cycles (contre 500 en moyenne chez la concurrence), cela permet par exemple uneVous avez le temps de voir venir. La garantie est toutefois limitée à 5 ans.