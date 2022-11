Kawasaki et Aprilia dévoilent leurs futures motos électriques

Ninja EV et Kawasaki Z EV

The Widow maker

Aprilia ELECTRICa

léger, performant et dédié au plaisir des jeunes de demain

, de la mythique H1 (surnomméeou faiseuse de veuve), en passant par les Z1300 (six cylindre et 120 ch en 1979 !), la GPZ 750 Turbo, les ZZR, la gamme Ninja et récemment la H2R à compresseur développant la bagatelle de 326 ch (version non homologuée pour la route).V (qui reprend les lignes de la Z400)et... les performances ne sont clairement pas le point fort de ces modèles qui seront en fait des équivalents 125 cm3 développant environ 15 ch et dotés de batteries de faible capacité (une ou deux batteries amovibles d'environ 3 kWh). Il ne faudra toutefois pas attendre longtemps avant de consulter les fiches techniques finales (cela reste des prototypes) puisque la commercialisation est prévue pour 2023.La firme en a également profité pour présenter à nouveau(ou HEV, au centre sur le cliché ci-dessus)(à droite sur le cliché ci-dessus). Le constructeur a tenu également à apaiser les amateurs de moteurs thermiques en annonçant que plus de 30 nouveaux modèles seraient présentés d'ici 2025 (dont la moitié pour l'Europe).Du côté d'Aprilia,un modèledoté (pour le moment) d'une transmission par chaine, d'un phare à trois optiques, et d'un système de démarrage sans clé. Il faudra certainement patienter un peu avant de connaitre les caractéristiques techniques de ce futur modèle, comme la puissance disponible et l'autonomie des batteries.