Tesla a-t-il la pire conduite semi-autonome du marché ? (vidéo)

Tesla, la référence des voitures électriques

2013 : leader sans concurrence

Autopilot

ADAS

L'Autopilot victime de son implémentation ?

forcer

Tesla vous punit !

punir

punition

Autopilot amélioré

L'Autopilot amélioré, bien trop cher

Tesla Vision

Bilan : pire conduite ou pire implémentation ?

There is room for improvement

Pour autant, si vous suivez régulièrement nos tests de voitures électriques,: si Tesla reste la référence sur de nombreux plans, comme l'efficience, l'autonomie, la consommation, la puissance des moteurs, ou encore l'espace à bord (pour les bagages notamment), la marque est loin de dominer tous les domaines !Si l'on s'intéresse, pour le tarif, les allemands font souvent mieux. Nos marques européennes proposent aussi de nombreuses options totalement indisponibles chez Tesla dans les mêmes gammes de prix, comme(Tesla le propose uniquement sur les model S et X), l'ouverture du coffre au pied....Et même sur le plan technologique,, la charge inversée (V2L), la charge en 800V (0-80% en 18mn)... Tesla est loin d'être en avant sur tous les plans, ce qui est plutôt bon pour la concurrence.Historiquement,, un système de conduite semi-autonome permettant de lâcher le volant, ou plutôt, de laisser la voiture conduire tout en restant attentif au cas où le robot perdrait les pédales. Entre 2013 et 2016, ce système ditn'était pas développé en interne, mais par Mobileye, filiale d'Intel depuis 2017.Durant ces années là, la concurrence n'arrive tout simplement pas à suivre.proposent enfin une conduite autonome de niveau 2 convenable, alors même que Tesla travaille sur le FSD -la conduite 100% autonome- depuis plusieurs années., et sous contrainte légale : en Europe par exemple, il n'est pas encore possible d'avoir une voiture 100% autonomie sur l'espace public, même si la technologie semble quasiment prête. Aux USA, la loi autorise les voitures (dans certains états) à circuler sans pilote, même s'il existe quantité de restrictions également. Si Tesla semble le seul à proposer une beta publique à ses clients, Google, Apple et les constructeurs historiques profitent de ces grands espaces où la réglementation est plus légère, pour effectuer des tests depuis plusieurs années déjà.Pour tester à peu près tous les système de conduite semi-autonome du marché, je dois me rendre à l'évidence :Ce sentiment n'est pas isolé, la plupart de mes confrères journalistes ou YouTubers spécialisés ont fait l'amère constat que la marque américaine a sérieusement pris du retard.Avant de détailler la problématique, il est important de préciser un point essentiel :. Malgré le passage au tout-caméra (Tesla Vision), tout bon journaliste essayeur vous le dira : lorsqu'on enclanche l'Autopilot, on se sent en sécurité, bien plus que dans n'importe quelle voiture, même si le haut-de-gamme allemand (BMW, Mercedes) s'accroche vraiment bien. Il suffit de s'être fait un peu peur chez Volvo, Polestar ou même Hyundai ou Renault/Peugeot (on pourrait mettre ici toutes les marques), pour comprendre que ces systèmes sont encore largement perfectibles et manquent souvent d'une IA suffisamment entraînée.Le souci de l'Autopilot concerne plutôt l'implémentation. Par exemple,, il fautcontinuellement sur la direction pour montrer à la voiture qu'on est bien présent derrière le pare-brise. Pourtant, chez Volkswagen (toutes marques confondues), cette technologie est pratiquement généralisée sur tous les modèles équipés de l'option !Si vous ne gardez pas les mains sur le volant ou que vous ne donnez pas des a-coups réguliers, la voiture va interrompre l'Autopilot pour le reste du trajet. En clair, vous allez devoir vous arrêter pour réinitialiser la conduite autonome -une véritable infantilisation d'un client, qui a pourtant payé pour une fonctionnalité dont il ne peut profiter pleinement. Le: vous accélérez un peu trop fort, vous vous grattez la tête avec le bras droit, vous ne donnez pas de coups de volant assez prononcé toutes les 10 secondes ?Tesla utilise a priori la petite caméra d'habitacle pour analyser votre position de conduite et les erreurs sont nombreuses, ce qui conduit à agacer le conducteur assez rapidement.A l'inverse, vous n'avez aucun moyen de punir l'a voiture, si elle se comporte mal. Par exemple, lorsque vous doublez un véhicule (surtout les poids-lourds) qui sont un peu trop à gauche de leur voie,, derrière le véhicule., parfois sans raison apparente : sortie de tunnel, ombre d'un pont..., et d'autres ont tout simplement cause un accident si la voiture qui vous suit n'a pas freiné à temps.Dernièrement,Problème, ces derniers ne fonctionnent pas, ou plutôt, pas assez bien. Le système de détection des véhicules circulant en face ne voit pas la moitié des conducteurs, ce qui génère de l'agacement et des appels de phare à répétition.... ce qui veut dire, à chaque changement voie, si vous n'avez pas l'option. Si vous doublez, que vous vous rabattez, il faudra le réenclancher deux fois ! Et à chaque fois ! Il n'y a aucune voiture sur le marché qui désenclanche la fonction de cette façon -un moyen sans doute de vous forcer à prendre l'option, mais ce que propose Tesla n'offre pas la possibilité de faire le changement de voie de façon manuelle malgré tout.Autre désagrément. Vous étiez à 130 Km/h derrière un poids-lourd ? Vous le doublerez sans-doute à 110Km/h si vous n'accélérez pas manuellement ! Rien de vraiment dramatique, mais la concurrence permet souvent de changer de voie en accélérant.Une mise à jour récente côté hardware (suppression des radars) et software (désactivation des radars pour les véhicules en possédant)est encore en rodage, mais semble fonctionner aussi bien que son devancier, qui combinait les deux modèles. Problème, il n'est plus possible de demander à la voiture de se rapprocher au maximum de véhicule qui le précède (position 1), car Tesla se laisse encore un peu de temps avant de proposer l'option à nouveau. Dans les embouteillages, l'espace avec la voiture de devant est alors bien trop important, et d'autres en profitent pour se glisser devant vous. Là encore, il serait intéressant de connaitre la légalité de désactiver une option pourtant disponible à l'achat et qui se retrouver partiellement dégradée à l'usage.Comme vous avez pu le voir dans la vidéo,, et de ce point de vue, la firme d'Elon Musk conserve son avance... mais pour combien de temps ?. Malgré une concurrence acharnée et une souplesse dans les mises à jour, il semble que l'ingénierie n'ai pas trouvé utile de faire évoluer certains comportements de la voiture : accélérer en doublant, conserver l'Autopilot quand on dépasse/se rabat, ne pas punir l'utilisateur à tout bout de champ... Espérons que ce type de billet puisse alerter le constructeur !Enfin,comme les freinages fantômes, les phares automatiques... ou apporter le hardware nécessaire, comme le volant capacitif. Bref, comme le dit souvent ce cher Elon(Il y a encore de la marge pour améliorer les choses).