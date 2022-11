VE : une Tromox MC10 baroudeuse et la Kymco SuperNEX encore à l'état de proto

Tromox MC10 : fun et minimaliste

Le stand Tromox permettait de jeter un œil surpreuve d'un certain succès commercial. Cette Ukko AT dispose d'une roue avant de 16 pouces, d'une roue arrière en 14 pouces, du moteur 4kW (7kW en crête), d'une vitesse max de 100 km/h, d'une autonomie de 180 km en mode Eco (environ 100 km en conditions réelles et avec toute la puissance) et d'un design légèrement revu pour oser sortir des routes goudronnées.Mais la vraie nouveauté de cette année reste la MC10, rappelant fortement la Cake Kalk , combinant(10 kW et 280 Nm en crête)(il faudra compter 3 heures pour recharger complètement la batterie). Reste à savoir quand ce modèle sera disponible sur notre territoire, et à quel tarif.La Kymco SuperNEX toujours à l'état de prototype/st]De son côté, Kymco semble un peu stagner avec sa sportive électrique SuperNEX présentée en 2018 et toujours à l'état de prototype à l'EICMA 2022. Le design a toutefois été peaufiné avec un rendu résolument futuriste. La fiche technique, intéressante, reste inchangée avecune boite de vitesse à 6 rapports (rare sur ce type d'engin), et un système reproduisant le son d'un modèle thermique afin de. Tout un programme, que l'on espère voir un jour sortir des usines et faire ses premiers tours de roues sur la route plutôt que sur les moquettes épaisses des salons.