PlayStation 5 : un véritable atout pour Sony Honda Mobility face à Tesla ?

"Le divertissement, notre force face à Tesla"

Sony propose des contenus, des services et des technologies de divertissement attractifs. Nous adaptons ces atouts à la mobilité, et c'est notre force face à Tesla.

au niveau d'une PlayStation 5

La conduite autonome : un élément crucial

Pour profiter de divertissements au sein de votre véhicule, vous devez en faire un espace où vous n'avez pas besoin de conduire. La solution à cela est la conduite autonome.

Des précommandes dès 2025

un tarif plutôt haut de gamme

un tournant pour les véhicules électriques

Un accord gagnant-gagnant

bien que Sony et Honda soient des entreprises qui partagent de nombreuses similitudes historiques et culturelles, nos domaines d'expertise technologique sont très différents. Par conséquent, je pense que cette alliance qui réunit les forces de nos deux sociétés offre de grandes possibilités pour l'avenir de la mobilité.

Selon Izumi Kawanishi, le dirigeant de Sony Mobility s'étant confié au micro de nos confrères du Financial Times . L'idée est loin d'être nouvelle, Tesla propose des jeux et applications depuis longtemps et compte offrir à l'avenir des titres(selon Elon Musk) grâce à l'ajout de puces graphiques AMD RDNA2 (la même technologie que celle embarquée au sein de la console de Sony) présente sur certains véhicules, maisLe groupe Sony Honda Mobility ne compte pas seulement proposer des jeux, maisC'est à nouveau sur la technologie et l'expertise de Sony (pour la mise en place des différents capteurs et logiciels nécessaires à la conduite autonome) que s'appuie le groupe sur ce point (le concept Vision-S était d'ailleurs bardé de capteurs, LiDAR et autres radars afin de servir de vitrine technologique).Pour rappel,, avec de premières livraisons prévues au printemps 2026 aux US et au second semestre 2026 au Japon.qui sera commercialisé en ligne, à la manière de Tesla, et construit au sein de l'usine Honda aux US. Selon Yasuhide Mizuno, dirigeant de Sony Honda Mobility, le véhicule devrait proposer un système de conduite autonome de niveau 3 ainsi qu'un logiciel développé par Sony. L'homme ajoute que le groupe développe rapidement son premier véhicule afin de ne pas manquer l'ouverture des précommandes en 2025, la société estimant que cette année seraL'idée est de s'appuyer sur. Le dirigeant de Honda, Toshihiro Mibe, déclare queCette association serait également l'occasion pour Honda de diversifier son offre électrique, actuellement cantonnée à la mignonne Honda E dont le succès commercial est freiné par de trop nombreux compromis.