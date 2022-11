Zoom fait le plein de nouvelles fonctions de coworking (on finit par s’y perdre)

De nouveaux outils collaboratifs

le sentiment d’être ensemble côte à côte au bureau

En sus de sa nouvelle solution de mail et de calendrier (et d’un partenariat avec Tesla), Zoom entend renforcer la collaboration entre les équipes avec. Ce dernier va permettre de fluidifier les interactions au sein d’un groupe de travail tout au long de la journée, pour leur donnerDe son côté,Ainsiva réunir les discussions en réunion et les discussions d'équipe en un seul endroit (ces dernières seront accessibles sous un chat de groupe dédié à une réunion en particulier avec une seule référence). Dès l’année prochaine, on pourra également accéder à un système de traduction instantanée (très utile quand les intervenants ont plusieurs langues).A cela s’ajoutequi est associé àet prend en charge un client téléphonique Web et une application Web pour ChromeOS.se dote d’un outil Smart Recording (qui passe par un modèle de machine learning pour diviser automatiquement les enregistrements cloud en chapitres intelligents, des modèles de réunion personnalisables, de nouveaux Avatars et des clips vidéo intégrant la voix…)Enfin lesvont intégrer des suggestions intelligentes pour réserver des espaces de travail. Elles vont bénéficier d’une(cette dernière va sélectionner le meilleur flux vidéo à partager dans la réunion et sera disponible plus tard dans l’année), d’un(style FreeForm) et d’uneavec Google Meet. Et, là c’estet la Commission Européenne qui vont être contents. En effet, Zoom serait l’une des premières plateformes à intégrer les nouvelles normes.