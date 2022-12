Tesla forcé de mettre à jour ses "vieilles" Model 3, pour publicité mensongère autour de l'Autopilot

avant-gardiste

Cela étant, à la manière dudans les, àEt après des années à annoncer l'arrivée du FSD (Full Self Driving, la conduite totalement autonome) sur ses véhicules depuis 2016, cette dernière est bel et bien devenue une réalité aux USA, seule la législation bride encore la possibilité de se passer de volant (et de pilote).D'ailleurs, dans la vidéo du jour de Marques Browlee (ci-dessus),(ville + péri-urbain), même si certaines actions ont donné quelques sueurs froide à ce jeune YouTuber spécialisé dans la tech. Ce n'est pas encore parfait, mais si les autorités attendent réellement lepour autoriser les robots à se fondre dans la circulation, il faudra sans doute patienter encore quelques siècles.En prétendant en 2016 que toutes les Model S avaient le hardware nécessaire pour le FSD, Elon Musk savait sans doute que ce ne serait pas aussi simple.(apparu dans les Model 3/S/X de 2020/2021) pour que le FSD soit suffisamment doué pour emmener Madame Michu à la boulangerie sans les mains (ni les pieds).C'est là que tout le génie d'Elon Musk intervient (et je pèse mes mots) : l'homme avait compris dès le début qu'il fallait pouvoirle matériel après achat., capable d'offrir le précieux sésame vers le FSD. Beaucoup d'anciens propriétaires, voulant faire durer leur matériel le plus longtemps possible, ont donc franchi le pas, même s'il leur a fallu parfois payer jusqu'à 15 000$ (le prix actuel) pour la mise à jour logicielle vers la conduite 100% autonome.Mais devant le juge, certains clients se sont plaints (à juste titre) que la promesse de base n'était pas tenue : les Model 3 vendues en 2019 n'avaient pas le hardware nécessaire pour le FSD (Hardware 2.5 vs 3.0)., qui a même poussé le vice à attaquer Tesla sur un autre élément : en passant du MCU1 au MCU2 (le système multimédia), il allait perdre la radio AM (les grandes ondes, très utilisées aux USA)Même si les forums sont inondés deou dont les promesses ne sont pas toujours tenues (comme pour Apple, d'ailleurs), il s'agit quand-même souvent deEn effet,. Récemment, nous avons par exemple essayé une Mercedes EQA vendu plus de 80 000€ qui n'avait pas de caméra de recul (la pièce étant en rupture de stock, apparemment). En discutant avec la marque, il leur était a prioride la rajouter après achat -même si le client avait payé pour la fonctionnalité, à prendre ou à laisser.Quant au logiciel, les systèmes d'update en OTA sont encore très récents, et. On est par exemple très loin des updates réguliers façon Tesla, avec une grosse mise à jour de Noël, le rajout de fonctionnalités au fil du temps etc.: je me rappelle d'il y a quelques années, un constructeur français m'avait assuré qu'on pourrait mettre à jour les ordinateurs de bord, et à ma connaissance, aucun constructeur (en dehors de Tesla) ne propose pourtant de telles possibilités, sauf des remplacements en SAV.