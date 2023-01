Tesla : ventes au sommet, nouvelle plateforme (Model 2 ?) et en bonne place en France

Tesla dépasse des marques emblamatiques

Tesla bien placé en France

Nouvelle plateforme abordable ?

Investor Day

Master Plan Part Three

Les batteries du Tesla Semi

-qui avait déjà été une belle année. Certaines manques bien connues n'ont jamais atteint ce chiffre, comme Citroën ou Volvo, et des constructeurs allemands comme Audi n'écoulent que 1,6 million de voitures par an, à peine plus de 2 millions pour BMW ou Mercedes., mais le contexte mondial est toujours compliqué, entre la stratégie Covid chinoise, la pénurie de composants, la guerre en Ukraine et la hausse du dollar., là où d'autres constructeurs accusent des baisses historiques.Les perspectives pour 2023 sont également plutôt optimistes :(qui accumule des centaines de milliers de commandes), l'usine allemande devrait bientôt assembler tous les Model Y et Model 3 européens, et peut-être même le fameux Model 2 à venir. Et aux USA, Tesla prévoit de lancer son Model Y Propulsion (déjà disponible en Europe), nettement plus abordable.Enfin,, les premières livraisons en Europe se déroulent ces dernières semaines et ces modèles affichent déjà un doublement des ventes pour 2022. Par ailleurs, une Model 3 revisitée devrait sortir dans le courant de l'année.Si Tesla cartonne à l'international, qu'en est-il en France ?. Ces modèles se placent respectivement 23e et 33e, devant des compactes premium allemandes comme la Classe A de Mercedes, la Serie 1 de BMW ou l'A3 d'Audi.Evidemment, on est encore loin des volumes d'une 208, d'une Clio ou d'un Dacia Duster ou Sandero,Toutefois, la Model 3 ayant pris 10 000€ cette année, le constructeur va devoir revoir un peu ses prix en Europe s'il veut poursuivre son ascension sur le Vieux Continent., un moment important pour Elon Musk récemment accusé d'abandonner un peu Tesla au profit de Twitter. Le rendez-vous aura lieu le 1er mars prochain.En direct de la Gigafactory Texas,, précise le communiqué de presse. Certains estiment qu'il s'agit de la fameuse Model 2, la voiture à 25 000$ promise depuis longtemps. Elon Musk pourrait également présenter son fameux, la troisième version de ses objectifs à long terme, plutôt bien suivis jusque là.. En effet, avec une efficience électrique pour le moment inégalée, Tesla pourrait proposer des petites voitures avec une autonomie écrasant la concurrence tout en intégrant des batteries plus modestes, permettant de conserver des tarifs plancher. Associé à son réseau de SuperChargers, l'angoisse de la panne des citadines actuelles (e208, Mazda MX30, Renault Zoé...) ne serait alors qu'un lointain souvenir.Enfin, on termine avec, qui pourrait abriter environ 900 kWh d'accumulateurs :Ce qui étonne le plus est. Est-ce que Tesla utilise les batteries 4680 ? Tant que personne n'aura démonté le véhicule, il plane encore beaucoup de mystère autour de ce tracteur !