Voici l'intérieur de la voiture du futur selon Chrysler !

Un intérieur pensé pour la conduite autonome

Des écrans, de l'IA et un intérieur écologique

Les concepts du CES de Las Vegas sont fait pour rêver, et Chrysler n'y va pas avec le dos de la cuillère niveau projection puisque le constructeur du groupe Stellantis n'a pas encore délivré son premier véhicule 100% électrique (le constructeur ne produira toutefois plus que des véhicules électriques d'ici 2028) , qu'il évoque déjà. Etrangement, le concept a été conçu autour d'une conduite autonome de niveau 3 selon Chrysler, ce qui implique que le conducteur devra tout de même pouvoir reprendre la main à tout moment, et pour cela, il faudra bien prévoir une interface, que ce soit un volant, un joystick, ou peut-être un contrôle tactile via l' écran principal.pensé pour informer et divertir les passagers lorsque la conduite autonome s'occupe du reste. Le système est pensé pour se synchroniser avec les appareils de l'utilisateur et permettre de passer des appels en visioconférence, s'adonner à des jeux vidéos, écouter de la musique, en créer (on pourrait imaginer l'affichage d'un clavier de piano virtuel par exemple, des pads pour la rythmique côté passager, le tout avec une STAN embarquée), profiter d'une session de karaoké, conseiller un emplacement de parking, une station de charge adaptée au véhicule et au trajet, un restaurant, ou prendre en charge l'ouverture du garage et l'éclairage de la maison lors de l'arrivée au domicile. Bien évidemment, l'intelligence artificielle est de la partie afin d'anticiper au mieux les besoins des passagers.avec un revêtement de siège en cuir végétal (résistera-t-il au passage des visiteurs du CES ?), un tableau de bord intégralement conçu à partir de plastique recyclé, et un plancher fabriqué à partir de sources responsables. Le Synthesis reste un concept, et il est bien difficile de savoir quels éléments se retrouveront au sein des voitures de série, mais il reste agréable de pouvoir s'imaginer prendre place au sein d'un cocon chaleureux et de disposer d'un système d'infodivertissement performant pour s'occuper lors de nos futurs déplacement, sans avoir à faire attention à la route (même si la conduite peut rester un plaisir). Bref, ce qu'on nous promettait pour l'an 2000 il y a de cela quelques années (les voitures volantes en moins).