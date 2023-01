800Km d'autonomie pour la Peugeot Inception et la Lightyear 2 : vous prenez laquelle ?

800Km d'autonomie pour 40 000€ ?

On rêve avec la Peugeot Inception

, la startup néérlandaise qui vend actuellement une sorte de prototype sur route au look de vieille BX à 250 000€ avec un moteur de Twingo et une autonomie de petite Tesla, a, comme sa devancière, elle ne serait vendue que 40 000€ (contre 30 000€ pourtant annoncés il y a quelques mois, inflation oblige)., ce serait un sacré coup face à la concurrence, qui peine à dépasser les 600Km à des tarifs raisonnables. Peu d'infos sur les spécifications, mais elle devraitAutre routière à proposer 800Km d'autonomie,présentée cette semaine durant le CES !Les mauvaises langues diront que, ce qui n'est pas totalement faux : la e208, malgré de bonnes vente, offre l'autonomie la plus mauvaise de toutes les citadines comparables !, coupées à la serpe. On remarquera que les phares viennent s'intégrer totalement dans la calandre, un style que l'on devrait retrouver dans les prochaines voitures électriques Peugeot.(qui n'a plus de colonne de direction), des écrans totalement ronds au milieu du tableau de bord (il faudra se courber pour les lire) et cette énorme console centrale qui ne semble pas servir à grand-chose -où sont les porte-gobelets et les chargeurs à induction ?. On attend déjà le niveau 3, peut-être ? Sous le capot, un double moteur de 680CV, une plateforme de 800V (déjà disponible chez Porsche, Audi et même Kia),(pas mal) et une consommation très optimiste de 12,5 kWh/100 km qu'aucune voiture n'est capable d'assumer actuellement, en dehors de quelques voiturettes de golf façon Microlino. Enfin, la batterie serait assez énorme (100 kWh) offrant donc les fameux 800Km d'autonomie. Ah oui,