Tesla baisse ses prix : la Model 3 dès 39 990€ et la Model Y dès 41 900€ ! Retrouvez nos tests !

Il faut dire aussi que, car le coût des composants, des matières premières et du transports avaient eux-aussi explosé. En ce début d'année, la situation redevient donc pluset permet au constructeur de profiter des bons rendements de ses nouvelles usines.Ce n'est pas exactement le même tarif qu'il y a un an, mais presque :Le bonus écologique ayant perdu 1000€ (6000 -> 5000), la voiture passe donc à 39 990€ TTC :Autre bonne nouvelle, on peutOn verra donc peut-être un peu moins de blanches dans les rues ! C'est aussi un moyen pour Tesla de diversifier un peu ses véhicules sans perdre les avantages écologiques.Assurément, comme on l'évoquait dans notre test réalisé il y a moins d'un an sur Mac4Ever (ci-dessous), et sans changement majeur depuis :, sans parler du réseau de SuperCharger, de la charge rapide à 170kW, et des nombreux avantages propres à la marque comme les mises à jour à distance, elle n'a quasiment pas de concurrence, en tout cas à ce niveau de prix.Quelques éléments à considérer malgré tout :, mais les modifications semblent assez minimes. Autre point, si vous habitez à la montagne ou dans des zones un peu boueuses, la version Propulsion n'est pas toujours idéale. Enfin,, et il est probable que la firme fasse bientôt machine arrière (au moins sur le parking) car cela ne fonctionne pas toujours très bien pour se garer., ce modèle offre beaucoup plus d'espace à bord, un hayon, une garde au sol plus élevée et un coffre gigantesque, comme on l'avait vu dans notre test ci-dessous.En revanche,. On n'a pas testé ce modèle spécifiquement, mais en hiver, les arrêts semblent se faire plutôt autour des 200 à 250Km sur autoroute et il est quasiment impossible de dépasser les 300Km à 130Km/h., qu'elle soit chez Volkswagen (ID.3/ID.4), chez Skoda (Enyaq), chez les coréens (Ioniq 5, EV6), face à la Megane E-tech de Renault ou même face à la Polestar 2 que nous testons justement cette semaine et qui devrait débarque en France très bientôt.En moyenne, et souvent sans bonus pour une autonomie équivalente,sur les options que Tesla livre en standard (conduite autonome, sièges chauffants, grand écran multimédia, caméras de recul etc.)A noter quedans l'hexagone, cette dernière est beaucoup plus marquée qu'ailleurs.