L'autonomie de la nouvelle Polestar 2 dépasse la Tesla Model 3 !

635Km d'autonomie !

• Standard Range Single Motor 518 Km WLTP

• Long Range Single Motor 635 Km WLTP

• Long Range Dual Motor 592 Km WLTP

• Performance Dual Motor 592 Km WLTP

• La batterie passe de 75 à 82kWh

• Les versions Single Motor passent à la propulsion

• Toutes les versions ont un nouveau moteur à aimant permanent sur l’essieu arrière

• La version Dual Motor a également un moteur asynchrone sur le train avant

Grosse batterie, gros moteur et charge rapide

Bientôt une Model 3 killer en France ?

Le constructeur sino-suédois annonce en effet unequi se décline en quatre versions, une de moins que la Tesla Model 3.Concrètement, la berline bénéficie d'unesur la versionet d'une batterie un peu plus grosse. Et en bonus, la charge est plus rapide !Voici doncPour parvenir à gagner jusqu'à 100Km d'autonomie supplémentaire,Comme Tesla, le constructeur. Les progrès sont vraiment spectaculaires, car la version Long Range Single Motor dépasse tout simplement la Tesla Model 3 Grande-Autonomie, mais sans les quatre roues motrices.D'autre part, la version Dual Motor se défend encore bien face à Tesla,, contre 626Km sur la Model 3 (avec les jantes aéro). Avec les jantes de 19", la Model 3 se rapproche de la Polestar avec 602Km.On l'a dit,, et grimpe à 82kWh, comme la Tesla Model 3 de 2021 (qui n'a pas fait long feu). L'air de rien, c'est 7kWh supplémentaires, soit presque 10% de gain !Autre atout de cette cuvée 2023,. La version Dual Motor passe ainsi de 400 à 421CV et même 476CV sur la version Performance, les deux avec 740 Nm de couple ! Le 0 à 100 est ainsi envoyé entre 4.2 s et 4.5s (Dual Motor) et 6.2 s sur la version Single Motor avec la grosse batterie -cela reste moins bien que la Model 3, c'est d'ailleurs un peu étonnant. La VMax dépasse les 200Km/h, ce qui est assez rare sur de l'électrique, mais encore une fois, la Model 3 fait mieux (233 à 261Km/h)Enfin, LA nouveauté que j'attendais, c'est bien-sûr le, permettant de charger 80% en 28mn -là, c'est aussi bien que Tesla. En revanche, le triphasé reste à 11kW, alors qu'une simple Zoé gère 22kW depuis des années.Pour le reste,(je préférais la version à damiers), l'intérieur semble -a priori- identique. Le système reste sous Android Automotive et les options sont toujours les mêmes.Or si vous avez vu notre test exclusif : frunk, coffre avec hayon, finitions supérieures à la Model 3 (à quelques exceptions près), clef sur Smartphone, Google Maps natif avec planification d'itinéraire... Il y a même des vidéos disponibles sur le système embarqué ! (Il ne manque que les jeux)En fait,: charge trop lente, autonomie moyenne et consommation très élevée. Si Polestar a effectivement réglé chacun de ces points, alors la berline pourrait se montrer comme une sérieuse concurrente à la Model 3, grâce à des autonomies et des tarifs dans un mouchoir de poche !La question est maintenant de: suite à un conflit avec Citroën/DS, la firme avait été interdite sur le sol hexagonal. Mais cette partie est désormais réglée , il ne s'agit donc plus que d'une décision commerciale -Polestar utilise d'ailleurs les concessions de Volvo, très nombreuses en France. A noter que-autant vous dire que les modèles actuels risquent d'être sacrément bradés, vu le gap technique entre les différentes générations !, et peut-être même moins de 47 000€ pour la version d'entrée de gamme. De quoi venir taquiner Elon Musk, qui a pratiquement le champ libre actuellement !