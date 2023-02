VE : avec 1 borne sur 5 en panne dans l'hexagone, les français veulent de grosses autonomies

Mais combien de bornes rapides ?

Des bornes souvent hors-service

Des chiffres loin des réalités de terrain

squattés

Les français veulent plus d'autonomie

Si la valeur absolue augmente sensiblement de mois en mois, les autres métriques évoluent peu. Par exemple, la répartition des puissance de charge reste assez inchangée :(>150kW).Comme vous le savez si vous regardez nos essais de voitures électriques ou si vous nous suivez sur les réseaux sociaux,. Très actif ces derniers mois, notamment dans les nord de la France, Engie propose par exemple de nombreuses bornes Siemens ( que l'on a pu tester avec beaucoup de peine). En pratique,, il devient rare de croiser une station service qui offre déjà de l'essence et qui ne propose pas au moins un point de charge rapide, surtout dans l'Est et au Sud-Est, dont certains axes frisent le 100% d'équipement.Autre source d'inquiétude,, même si le chiffre peut paraitre élevé (85% en moyenne). Il est d'ailleurs même sous les 80% sur les bornes très rapides, ce qui veut dire! Imaginez le même scenario pour les pompes à essence... ou tout autre service public du quotidien.Là encore, si vous suivez nos pérégrinations, on s'amuse souvent de voir que Tesla propose une douzaine (quand c'est pas 20 ou 30) de bornes rapides sur ses stations,. Et il n'est pas rare que sur les 6, une soit effectivement hors-service. Mais les indisponibilités touchent aussi beaucoup les bornes lentes (AC, 15% en panne en moyenne) qui mettent parfois des mois à se faire réparer.En effet, les soucis rencontrés par les électromobilistes sont toujours les mêmes : il est toujours. Les parking, bien que représentant 30% des équipements, devraient regrouper l'immense majorité des points de charge, alors même qu'ils sont ex-aequo avec les parking des commerces, d'ailleurs en plein développement (Lidl, Carrefour)., pour plusieurs milliers de places proposées, et ces points de charge sont très souvent pris d'assaut voire mêmede longues heures par des véhicules hybrides, dont les besoins électriques sont pourtant moindre.Alors que les autoroute apparaissent désormais comme mieux équipées que les centres urbains, une autre étude ( chez Deloitte cette fois) peut paraitre un brin contradictoire :Selon le sondage,Ces chiffres sont toutefois à prendre avec précaution, les autonomies annoncées était souvent bien loin des autonomies réelles -400Km WLTP, c'est environ 200Km sur autoroute dans la majorité des cas, seul Tesla parvient à faire 400Km d'autoroute avec 600Km annoncés.Autre chiffre amusant,! Là encore, cette piqure de stress est sans doute à mettre en relation avec l'intérêt croissant des français pour les voitures électriques et la nécessité d'y passer ces prochaines années.