Car Key est un échec, Apple tente de séduire les constructeurs

Test de la BMW i4 40 : les écrans, CarKey, la connectivité et un intérieur léché !

Pour une utilisation par les titulaires de licence MFi uniquement. Utilisez l'application Car Keys Tests pour tester et valider la connexion, les performances et d'autres exigences clés pour le processus de certification des véhicules que vous développez et qui intègrent la technologie des clés de voiture numériques Apple. Pour plus d'informations sur la certification des clés de voiture, visitez le portail MFi sur mfi.apple.com

Test de la BMW i4 40 : je la préfère à la Tesla Model 3 ?

La fonctionnalité semi-propriétaire (elle utilise malgré tout le standard NFC Digital Key), incluse dans le programme MFi (Made for iPhone),en toute sécurité, mais aussi Wallet et iMessage, qui permettent de s'échanger la clef facilement.3 ans plus tard,Néanmoins, l'intégration nécessite encore de devoir poser l'appareil sur la portière, puis sur un support interne, alors qu'il est théoriquement possible de réaliser l'opération à distance... Alors certes, j'avais pu aller me baigner dans la mer avec mon Apple Watch uniquement,par exemple. Le groupe Hyundai / Kia a également promis son arrivée sur certaines voitures haut de gamme, en attendant une généralisation.Etonnamment, même la filiale Mini n'a toujours pas adopté Car Key. Et chez les autres, ce n'est pas beaucoup mieux : aucune nouvelle dans le groupe Volkswagen qui truste une bonne partie du marché (Audi, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Volkswagen...), pas plus que chez Stellantis.depuis hier.Voilà pourquoi sans doute, qui permet à tout un chacun de valider son implémentation de Car Key. Jusqu'à présent, le testing était réservé à des demandes privées et il fallait passer en direct avec Cupertino. Car Key Tests n'est toutefois pas (encore ?) listée dans l'App Store, il faut passer par le programme développeur pour y avoir accès.Ceux qui ont déjà adopté une technologie Bluetooth ne semblent pas réellement aller vers la solution d'Apple, qui nécessite aussi une implémentation sur Android -il faut donc développer deux systèmes séparés. Quant aux autres,: il faut utiliser manuellement une application, ce qui est loin d'être transparent, voire même plus compliqué qu'une simple clef à laisser dans la poche...