L'app Uber Driver bientôt compatible CarPlay

Uber Driver - pour chauffeurs Uber Technologies, Inc. Télécharger

La mise à jour pourrait arriver bientôt enCette update leur permettra d'accéder à l'application via 'écran du tableau de bord de leur véhicule compatible avec le système d'Apple. D'après nos confrères US, cela devrait être-comme d'habitude- d'ici la fin du mois. En toute logique, la firme devrait la déployer à d'autres pays dans la foulée.Pour rappel, comme sur l'iPhone, la version CarPlay de l'application permettra à votre chauffeur d'afficher d: une carte avec des zones de hausse des prix, de naviguer avec des itinéraires étape par étape, d'afficher et d'accepter des trajets, d'ajouter des trajets à sa file d'attente, de voir si son statut est défini sur en ligne ou hors ligne, etc.