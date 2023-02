Tesla : retour du radar, antennes GNSS et des caméras HD pour le Hardware 4 ? (1er mars)

speed-bump

Hardware 1, 2 ou 3

Le retour des radars ?

freinages fantomes

Des caméras HD et un GPS GNSS

A la manière d'undes MacBook Pro, les voitures embarquent ce que Tesla appelle, qui est prise en charge par un autre ordinateur embarqué. Les plus récents ont désormais, alors que les modèles précédents tournaient avec des processeurs Intel, qui ont un peu de mal à avec les dernières versions du système -notamment le mode sentinelle.On attend notamment des nouvelles de la Model 3 2023 , du fameux Hardware 4, mais aussi du Cybertruck (en version définitive ?) et sans doute quelques surprises -certains évoquent le Model 2, une citadine vendue moins de 30 000€., les plus hauts de gamme du constructeur. Une demande d'homologation européenne est d'ailleurs en cours, ce qui pourrait annoncer une sortie assez proche -peut-être dans les prochaines semaines.Pour l'heure, on ne connait pas encore les nouveautés, mais il se pourrait queCette technologie permet sur les modèles actuels de diriger le véhicule uniquement via les caméras embarquées, et non plus avec l'aide conjoint de radars. Mais en cas de brouillard, de gel/buée devant les caméras, un système uniquement visuel ne peut faire de miracle. Beaucoup regrettent ce choix, qui ne semble cependant pas poser beaucoup de problème -les fameuxne datent pas de ce changement de technologie.De notre côté,, qui est devenue au fil du temps, l'une des plus pénibles à utiliser face à la concurrence -pas de volant capacitif, des bip-bip réguliers, la nécessité de ré-enclencher le système à chaque changement de voie etc.Sur les dernières Model 3 et X, Musk a poussé le vice jusqu'à. En revanche, il semble que le retour de ces radars de proximités ne soit pas à l'ordre du jour... dommage ! Dans les parking sous-terrains, pour se garer en avant, c'est souvent casse-pied !Les rumeurs évoquent notamment, ce qui pourrait permettre d'améliorer la conduite semi-autonome tout en utilisant moins de caméras.Autre nouveauté,, désormais compatible avec les systèmes GLONASS, Beidu et Galileo (le GPS européen). Là encore, l'idée serait d'améliorer la précision du positionnement du véhicule.