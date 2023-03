Mini électrique 2024 : autonomie en hausse et production en Chine ?

Autonomie en hausse

Spotlight EV

Version E

• 184 ch

• batterie de 40 kWh

• ~300Km WLTP

Version SE

• 218 ch

• batterie de 54 kWh

• ~400 km WLTP

Pour contrer la Fiat 500

voitures chinoises déguisées

L'an prochain, la Mini Cooper devrait sensiblement évoluer, avec au menu,, sans pour autant sacrifier le look à succès de la petite citadine.La mini 2024 se déclineraitnomméeA noter qu'-mais avec une autonomie forcément plus limitée si le pack n'évolue pas -coucou la Fiat 500 Abarth !Etant donné la taille des accumulateurs (54 kWh) et la taille de véhicule (3,8m),. Avec seulement 6 kWh de plus, une Tesla Model 3 de base atteint les 500Km avec les jantes aéro, soit pratiquement 100Km supplémentaires !En face, la concurrence commence à s'étoffer :... mais sur le pur premium, Mini n'a finalement pas tant de concurrence frontale -à supposer que ce modèle conserve son positionnement historique chez BMW.Reste que les prix pourraient un peu baisser. En effet, la citadine actuellement britano-germanique,pour l'entrée de gamme, permettant de minimiser les coûts tout en ayant une offre tarifaire attractive.. Car même si les chinois ont bien progressé, ils affichent parfois des problèmes qui avaient pourtant disparu dans nos contrées : récemment, la nouvelle Smart Brabus (intégralement chinoise) a par exemple échoué à un test de l'élan lors d'un essai...