Des contenus pornographiques accessibles -sans contrôle parental- via l'abonnement Kindle

Des contenus pornographique en libre accès

un programme qui permet aux lecteurs, moyennant un forfait mensuel, d’accéder à autant d’ebooks qu’ils le souhaitent pour une durée illimitée

Une situation en cours d'investigations

Nous nous engageons à offrir une expérience d'achat et de lecture sûre à nos clients et à leurs familles et nous prenons des questions comme celle-ci au sérieux. Nous examinons toutes les informations disponibles et prenons des mesures sur la base de nos conclusions.

travailler (avec Amazon) pour nous assurer que leur application est conforme à nos directives

le Google Play Storen'autorisait pas les applications qui contiennent ou promeuvent du contenu sexuel

Il est question d'érotisme (écrit) et de pornographie (photo) sur certains titres, qui auraient été créés via le service Kindle Direct Publishing d'Amazon. Pour rappel, ce dernier permet aux auteurs d'auto-publier des contenus sur Kindle Unlimited / Abonnement Kindle Pour rappel, l’Abonnement Kindle est. Il est accessible en dehors d'Amazon Prime.Cette faille a doncun accès libre à des mineurs, et plusieurs signalements.Dans la foulée, Amazon a immédiatement répondu :De son côté, Apple s'est dit préoccupée par la situation et déclare. Histoire de bien se désolidariser, Google a renchéri en précisant que