Ces panneaux solaires pliables de 160 à 200W sont vraiment pas chers !

Des panneaux encore chers chez Jackery/Ecoflow

Des panneaux de 160 à 200W à prix cassé

en mobilité, car ils sont légers et modulaires : il suffit de les plier dans le coffre et de les ouvrir une fois sur place.Ils peuvent servir àdirectement (glacières etc.) ou carrément charger vos drones, iPhone et autres appareils électrique en mobilité.Le problème reste encore le tarif.C'est 2 à 3 fois plus cher qu'un panneau solaire fixe (en verre).Certes, on paie un peu la marque, mais surtout la qualité des produits :... Vous l'avez vu lorsqu'on a essayé de charger un van électrique avec uniquement des panneaux solaires , les modèles de Jackery sont particulièrement robustes, stables et bien finis... de quoi se montrer très durables dans le temps pour un usage régulier.C'est le cas chez DOKIO qui propose un kit de 160W à seulement 171€ ! haute performance, comme chez la concurrence.Enfin, il a même unIl est fourni avec un câble 3M SAE vers XT60 + câble XT60 vers Alligator + câble JY60 vers DC et 5 adaptateurs DC (8mm/6.4*4mm/5.5*2.5mm/5.5*2.1mm/3.5*1.35mm).Egalement en promo,Fabriqué aux États-Unis, il est en revanche, mais aussi plus puissant. Il embarque aussi un support réglable, et se rapproche donc plutôt des modèles de grandes marques.Il est livré avec(utilisés pour connecter le kit solaire à la plupart des stations d'alimentation portables ou ordinateurs portables), et des pinces MC-4 à crocodiles avec fusible