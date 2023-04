VE : bonus éco, Fisker Ocean, eFuel Mercedes, Ioniq 5 Crabe, Volant Yoke, et Tesla CyberTruck

Fin du bonus écologique pour les VE étrangers ?

Une Mustang Mach-E Shelby !

Borla Active Performance Sound System

seulement

fou

Pas d'eFuel chez Mercedes ?

Mercedes a une stratégie qui mise clairement sur la propulsion électrique. Nous ne la modifierons pas fondamentalement à cause des décisions sur les e-carburants. À partir de 2025, nous alignerons toutes nos nouvelles architectures de véhicules uniquement sur la propulsion électrique

Une Ioniq 5 qui fait le crabe

fausse bonne idée

Tesla Cybertruck et Volant Yoke

Le volant Yoke en option... aux USA

Chose rare pour un véhicule américain, les européens seront servis avant les Etats-Unis pour! Le SUV électrique venduaux premiers clients du Vieux Continent.La voiture produite dans l’usine de Graz (en Autriche) vient d'obtenir la certification européenne. Mais les premiers modèles seront aussi les plus luxueux :! Pas mal ! En revanche, les 63 000 commandes ne devraient pas être honorées cette année, Fisker estime pouvoir sortir environ 42 000 voitures de ses usines et seulement 8000 par trimestre.La décision paraitrait logique, dans l'idée de: la Plateforme de la filière automobile (PFA) demande en effet à ce que les bonus écologiques soient réservés à la production locale.Cependant,Par exemple, les Tesla Model Y sont désormais assemblés à Berlin tandis que la Dacia Spring, la Smart #1 , la prochaine Mini ou les Polestar/Volvo électriques sont bel et bien chinoises ! Une chose est sûr,avant que les aides se raréfient... mais les prix vont aussi baisser !Carroll Shelby se retournerait-il dans sa tombe s'il voyait une voiture électrique lancer des bruits de V8 grâce au? Peut-être pas, surtout lorsqu'il aura vu que le gros bébé arbore 487 ch et 860 Nm de couple -il n'y a pas de boost particulier, car il s'agit de la configuration GT classique. La batterie reste également à 99 kWh, soit 490 Km d'autonomieEn fait,. Mais le plusprovient des 8 haut-parleurs extérieurs lançant des bruits de V8.... 100 Shelby Mustang Mach-E GT seront produites pour l'Europe, exclusivement : les américains ne seraient sans doute pas prêtspour autant d'artifices et si peu de performances supplémentaires.Le CEOComme vous pouvez le voir,, permettant de se garer dans un trou de souris sans aucun manoeuvre ! Est-ce que tout cela arrivera de série un jour ? Rien n'est moins sûr,... d'autant que l'usage risque d'être assez limité malgré tout. Cetteapparait toutefois régulièrement sur des prototypes de véhicules, sans qu'aucun véhicule de série n'en ait déjà bénéficié (en dehors de quelques modèles rarissimes).On termine avec deux infos autour de Tesla. Déjà,... car l'avant du véhicule apparait nettementque précédemment : est-ce un moyen de régler le problème des chocs piétons, plus sévères en Europe ? Certains évoquent...Il parait... mais peut-être un peu trop sage aussi.Enfin,(coupé sur le haut) par défaut, mais surtout, il est en option à 250$ ! Aveu d'échec ou décision temporaire, en attendant la nouvelle version ? En Europe, en tout cas, il est toujours présent par défaut et sans surcoût... alors que l'on a beaucoup de rond-points !