Tesla : volant Yoke v2, Model Y 4680, SuperCharger v4 et usure des batteries

Un nouveau volant Yoke ?

Yoke

Un Model Y 4680 pour tous ?

Des SuperChargers v4 très puissants

L'usure des "vieilles batteries"

Avec l'arrivée de la Model S Plaid, Tesla a présenté, mais qui a aussi ses détracteurs : en Europe, les clignotants tactiles placés sur le volant ont de quoi dérouter dans les rond-points.Alors que la marque propose depuis de l'échanger contre un volant plus classique (au moment de la commande),, avec de nouveaux matériaux et sûrement quelques améliorations fonctionnelles. L'info émane d'unet l'on devrait donc voir tout cela d'ici l'été !: il s'agit d'une version 4x4 mais avec une autonomie réduite -et un prix contenu. Rien à voir, donc, avec le modèle Propulsion et muni d'une batterie de 60 kWh, mais il pourrait s'agir d'une version équipée des fameux accumulateurs 4680 :, une différence substantielle pour une différence de prix de seulement 3000$. Bref, beaucoup avaient plutôt espéré que ces batteries permettraient de dépasser les 600Km sur le Model Y, là où Musk semble les réserver à, comme pour les LFP -peut-être le temps de faire grossir les chaînes de production.On savait déjà que les câbles étaient plus longs, permettant de convenir à tous les véhicules du marché.Mais la petite nouveauté, c'est la puissance de charge :, mais l'architecture 800V (de Porsche, Audi, Hyundai/Kia) pourrait permettre de dépasser les 250kW ces prochaines années. Est-ce que Tesla passera à de telles tensions ? C'est bien possible (on parle même de 1000V sur le Cybertruck), mais sur les dernières Model S et X, ce n'est toujours pas le cas.15 ans plus tard, et contre toute attente, les batteries de ces modèles semblent toujours relativement opérationnelles, alors même que seuls 2 680 exemplaires ont été produits. Mieux encore,, sous forme de mise à jour hardware. C'est ce que révèle, qui a vu défiler quantité de pannes liées avant tout à ce pack 3.0 qui permettait quand-même de booster l'autonomie de 540 km au lieu de 370 km.Même si le kilométrage de ces petits coupés sportif est souvent plus limité que les grandes routières, voilà qui devrait rassurer les pessimistes de l'électrique :... d'autant que leur remplacement n'a rien d'impossible.