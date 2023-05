La nouvelle Mini électrique aura bien une meilleure autonomie

Mini Cooper E et SE 2023 : une autonomie enfin à la hauteur ?

La nouvelle génération de Mini électrique sera produite en Chine à l'usine de Zhangjiagang proche de Shanghai (les modèles thermiques resteront assemblés en Angleterre à Oxford, et la nouvelle Countryman sera produite à Leipzig en Allemagne) en deux variantes. La Mini Cooper E disposera officiellement d'une puissance de 135kW (environ 183ch) et d'une batterie de 40,7 kWh, là où le modèle plus sportif Cooper SE proposera une puissance de 160kW (environ 217ch) et une batterie de 54,2 kWh.(WLTP), contre seulement 234 km WLTP pour le modèle actuel (135 kW et batterie de 32,6kWh). L'autonomie n'atteindra donc pas celles des ténors du marché, mais l'amélioration serait tout de même très nette.Le constructeur n'évoque pas encore officiellement le temps de charge ou la puissance maximale admissible, mais garantit au sein de son communiqué que. Les amateurs de Mini (dont je fais partie, je l'avoue volontiers, avec déjà quelquesmodèles à mon actif) devraient donc retrouver un comportementalismes amusant, un confort de suspension plus que ferme qui fait partie intégrante de la signature, un volume de coffreriquiqui, mais pourront tout de même compter sur une certaine puissance et une autonomie moins ridicule.Le design conserve les lignes mythiques tout en apportant un peu de fraicheur, notamment pour la poupe avec ces feux triangulaires (adieu les feux Union Jack, on vous aimait bien).il faut bien l'avouer assez élevé., certainement à l'occasion de la présentation officielle qui devrait avoir lieu au salon de Munich.