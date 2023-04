VE : nouvelle mini électrique, iCar GT, 100 000 bornes, Ford Transit, MAJ Tesla...

2 moteurs et 2 batteries

• Batterie de 40 et 185 CV - 385Km

• Batterie de 54 kWh et 220 CV - 400Km

E-Transit Courier

100 000 bornes en France !

iCar : le nom est pris !

Nouvelle mise à jour Tesla

• Le choix de la taille de la police

• Une recherche pour les réglages

• Des photos des points d'intérêts

• Le contrôle des appels via le volant

• De nouvelles fonctions avec les molettes du volant après un appui long (mode d'accélération, ouverture de la boite à gant, ajustement de la luminosité...)

• Des fonctions spécifiques aux modèles S/X récents

• Prise en charge de Zoom (vidéo désactivée pendant la conduite)

• Langue British English

• ...et plein de correctifs !

Même si elle garde ses célèbres optiques et sa forme rondouillarde (et ses 3 portes), leavec cette calandre octogonale et ses feux triangulaires.Pour l'heure, en dehors du design extérieur et de quelques éléments électriques, le constructeur n'a pas été très bavard. On sait juste que vous aurez le choix entre, issues de la plateforme technique du chinois Great Wall Motors :En attendant, dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau design !Très actif dans l'électrique,, 2 mètres de large avec les rétros et 1,83 m de haut -et surtout, 700Kg de charge utile, c'est mieux que l'ID.Buzz Cargo !La taille de la batterie n'a pas été communiquée, mais Ford indique qu'il, donc ce sera autour de 60kWh. Il sera équipé d'un moteur de 136CV, de charge rapideAmusant,, et offrir ainsi 400Km d'autonomie (seulement ?).On ne connaitde cet utilitaire qui sortir fin 2024.Annoncé pour 2021 par le gouvernement, ce sera finalement pour cette année ! Selon l'AVERE,, on en est actuellement à 95 755 précisément.Si la topologie ne change pas vraiment (beaucoup d'indisponibilité, une densité encore faible en ville...), cela reste tout de même un très bon signal,se mettent de couvrir la périphérique et les villes, car le nombre de bornes rapides urbaine est encore beaucoup trop faible.et il s'agira d'une petite sportive vendue autour de 40 000 €. Elle devrait être dévoilée le 18 avril prochain, on ne connait pour l'heure aucun détail technique, tout juste a-t-on droit à un petit dessin du coupé 100% électrique.Au menu :