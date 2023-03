General Motors abandonne CarPlay sur ses VE au profit d'Android Automotive

Bye bye CarPlay sur les futurs véhicules électriques du groupe General Motors

Ce qui pourrait passer pour un poisson d'avril légèrement en avance ne semble définitivement pas en être un. Selon nos confrères de Reuters (les véhicules thermiques devraient quant à eux continuer de proposer CarPlay). Le constructeur automobile indique avoir travaillé depuis 2019 en partenariat avec Google afin de proposer Android Automotive et permettre ainsi de. Si le premier est le pendant de CarPlay version Google (et vice versa), Android Automotive est un système d'exploitation à part entière ne nécessitant pas de connexion à un smartphone et permettant d'accéder aux divers réglages et informations relayées directement par le véhicule, comme la vitesse, le réglage de la climatisation ou encore la consommation ou le niveau de la batterie (et donc de fournir une planification de charge satisfaisante).Selon General Motors, l'idée serait pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités sans avoir à se soucier de la marque du smartphone de l'utilisateur.(Renault et Google avaient évoqué des solutions d'assurance personnalisées en s'appuyant sur le comportement du conducteur au volant ainsi que sur l'utilisation réelle du véhicule),. Ce revirement de situation est assez intéressant puisqu'Apple avait annoncé avec iOS 16 une nouvelle version de CarPlay , plus proche d'Android Automotive, mieux intégrée et capable de tirer parti de certaines informations fournies par le véhicule. Plusieurs constructeurs, dont BMW , Renault ou encore Polestar, ont d'ores et déjà jeté leur dévolu sur Android Automotive, ce qui pourrait mettre des bâtons dans les roues d'Apple et de sa nouvelle version de CarPlay s'approchant du système embarqué de Google (bien qu'il est reste possible de faire cohabiter tout ce petit monde). Une petite guerre de l'infodivertissement automobile s'annonce ainsi, et les constructeurs devront choisir entre un système développé en interne, comme ce que propose Tesla, et les solutions embarquées des géants de la tech.