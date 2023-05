Porsche signe avec un ancien partenaire de Tesla pour la conduite semi-autonome

Porsche équipera ses véhicules de la technologie Mobileye SuperVision

Un ensemble de 11 caméras et de radars

Dans la plupart des situations, les conducteurs continueront à vouloir conduire eux-mêmes une Porsche à l'avenir et pourront le faire à tout moment. Cela dit, certains aspects de la conduite partiellement automatisée nous intéressent. Des systèmes intelligents comme la technologie Mobileye SuperVision peuvent aider le conducteur dans des situations quotidiennes, par exemple en évitant de garder les mains sur le volant tout le temps dans embouteillages.

Nous sommes ravis de collaborer avec Porsche pour apporter la prochaine génération de technologie de conduite aux clients du monde entier. Nous partageons l'objectif de Porsche d'améliorer l'expérience de conduite grâce à une innovation technologique de classe mondiale. Le système Mobileye SuperVision a été conçu pour améliorer la sécurité grâce à l'interaction synergique du conducteur et du véhicule, ainsi que pour améliorer l'expérience de conduite elle-même, en donnant aux conducteurs une plus grande liberté de choix lorsqu'ils veulent s'engager sur la route et quand ils veulent laisser le véhicule s'occuper de certains aspects de la conduite.

Le constructeur de Stuttgart annonce officiellement avoir signé. Cette dernière s'appuie sur un ensemble de 11 caméras et de radars ainsi que sur la puce EyeQ 6 et des algorithmes de vision par ordinateur afin de proposer une gamme de systèmes avancés d'aide à la conduite (ou ADAS pour Advanced Driver-Assistance Systems).avant que l'américain ne propose sa propre technologie AutoPilot. La technologie SuperVision qui sera proposée sur les modèles Porsche à venir devrait permettre d'offrir une meilleure expérience de conduite demie-autonome, allant du stationnement automatisé aux manœuvres d'évitement d'urgence. Le partenariat pourrait également s'étendre à toute la gamme du groupe Volkswagen. Michael Steiner, de la division Recherche et Développement de Porsche ainsi qu'Amnon Shashua, le dirigeant de MobileMe se félicitent de ce partenariat :