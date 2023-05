Car Key accueille les véhicules compatibles au compte-gouttes

Les modèles compatible Car Key arrivent au compte-gouttes

Une clé que l'on peut partager avec 16 personnes

Car Key, la technologie d'Apple censée convertir votre iPhone ou Apple Watch n'est pas un succès retentissant . C'est le moins que l'on puisse dire puisque les constructeurs disposant de modèles compatibles se comptent sur les doigts d'une main, avec BMW, Hyundai, Kia et Genesis.. Les heureux élus disposant de ce véhicule et de l'option adéquate pourront donc utiliser un iPhone compatible (iPhone 11 et plus récent à l'exception des iPhone SE) ou une Apple Watch (Series 6 et plus récente, mais pas les SE) pour déverrouiller et démarrer leur voiture.Le véhicule utilise(ou UWB)(l'utilisateur principal pourra également accorder des droits différents à chacun, par exemple limiter l'usage à l'ouverture de la voiture, mais pas au démarrage). Mercedes précise dans son communiqué que l'UWB est nécessaire au lancement mais que la compatibilité devrait être étendue à davantage de périphériques par la suite. Selon des données publiées par Nicolas Álvarez , Lotus pourrait également annoncé la compatibilité Car key pour un des véhicules de sa gamme. Notons qu'Apple a récemment publié une application permettant de faciliter l'implémentation de Car Key pour les constructeurs.